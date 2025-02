Elodie travolta da critiche ridicole: ha copiato!

La partecipazione di Elodie alla seconda serata di Sanremo 2025 ha catturato l’attenzione non solo per la sua esibizione impeccabile, ma anche per il look scelto per l’occasione. La cantante ha sfoggiato un abito firmato Gucci, curato dalla stylist Giulia Cova, che ha suscitato reazioni contrastanti sui social. Se da un lato non sono mancati i complimenti per la sua eleganza, dall’altro molti utenti hanno trovato somiglianze tra il suo outfit e quello indossato da Angela Brambati dei Ricchi e Poveri al Festival del 2024, scatenando una pioggia di meme.

Il look di Elodie: eleganza in bordeaux

Per la sua seconda esibizione, Elodie ha scelto un abito custom made Gucci in color borgogna, una delle tonalità simbolo dell’inverno 2025. Il vestito presentava una silhouette a sirena con una gonna lunga fino ai piedi, decorata con frange e piume che creavano un effetto squame. Il bustier a corsetto, dotato di reggiseno a balconcino e spalline sottili, era arricchito da stringhe sul davanti che enfatizzavano la sua figura. A completare il look, un boa di piume in tinta, tacchi a spillo e una collana rigida e scintillante di Tiffany&Co.

I capelli, acconciati in beach waves a effetto bagnato grazie al tocco di Andrea Soriga, e un trucco caratterizzato da eyeliner nude e rossetto malva di L’Oréal Paris, hanno reso l’insieme ancora più affascinante. A riportare tutti questi dettagli è Vogue.

Complimenti e critiche: il web si divide

Nonostante l’eleganza indiscutibile, sui social non è passato inosservato il paragone con l’abito indossato da Angela Brambati dei Ricchi e Poveri durante l’edizione del Festival del 2024. L’abito di Angela, anch’esso caratterizzato da frange e piume, è stato immediatamente richiamato alla memoria degli utenti, che hanno dato il via a una serie di meme divertenti. Alcuni hanno ironizzato sulla somiglianza tra le due artiste, mentre altri hanno apprezzato la coincidenza stilistica, sottolineando come entrambe abbiano saputo portare con disinvoltura un look così scenografico.

Vogue, che ha raccontato nel dettaglio l’outfit di Elodie, ha evidenziato come la scelta di questo abito rappresenti un’ulteriore conferma della sua trasformazione stilistica. Grazie al lavoro della stylist Giulia Cova, Elodie ha abbandonato i look total black e iper sensuali, abbracciando un’eleganza più sofisticata e glamour, pur mantenendo intatta la sua femminilità travolgente.

L’evoluzione dello stile di Elodie

Elodie ha dimostrato negli ultimi anni una notevole evoluzione stilistica, diventando un’icona fashion riconosciuta non solo in Italia, ma anche all’estero. La collaborazione con Giulia Cova ha permesso alla cantante di esplorare nuove sfaccettature della sua personalità artistica, trovando un equilibrio perfetto tra sensualità e raffinatezza. Anche se le critiche e i meme non sono mancati, la maggior parte degli utenti ha elogiato la sua capacità di trasformare il palco dell’Ariston in una vera e propria passerella.

Elodie, con la sua presenza scenica e i look curati nei minimi dettagli, ha confermato ancora una volta di essere una delle protagoniste indiscusse di Sanremo 2025, capace di far parlare di sé non solo per la sua voce, ma anche per il suo stile impeccabile.