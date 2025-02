Fango su Simone Cristicchi vecchio post divide l’Italia

Il Festival di Sanremo 2025 ha riportato sotto i riflettori non solo la carriera artistica di Simone Cristicchi, in gara con il brano Quando sarai piccola, ma anche un vecchio post dell’artista che, dopo due anni, torna virale e riaccende un acceso dibattito sui social. Il post, pubblicato da Cristicchi il 23 marzo 2023, affrontava in maniera critica il tema della gestazione per altri (GPA), raccontando la storia di Jelena, una donna kosovara che aveva vissuto l’esperienza di madre surrogata.

Cristicchi, nel suo messaggio, descrisse Jelena come una roda, una “cicogna” nel linguaggio comune locale, spiegando come il suo lavoro fosse un segreto anche per amici e parenti. L’artista sottolineò come la donna avesse prestato il suo utero a chi non poteva avere figli, denunciando la realtà di un mondo in cui, secondo lui, il figlio viene visto come un diritto acquisibile tramite il denaro.

Le parole di Cristicchi e le polemiche sui social

Cristicchi illustrò nel post il costo di un bambino nato tramite GPA, stimato tra i 35.000 e i 50.000 euro, evidenziando che la quota effettivamente percepita dalla donna fosse spesso inferiore ai 5.000 euro. L’artista mise l’accento sulle condizioni di estrema povertà che spingerebbero molte donne, secondo il suo punto di vista, a intraprendere questa strada, descrivendo la pratica come un mercato diffuso e accessibile.

Le sue parole suscitarono subito reazioni contrastanti: molti utenti social lo criticarono aspramente, accusandolo di essere ancorato a visioni retrograde, mentre altri sostennero la sua posizione, lodando il coraggio di affrontare un tema così delicato.

La posizione di Cristicchi e l’attualità del dibattito

Cristicchi, concludendo il post, auspicava un mondo in cui la maternità surrogata venisse abolita, suggerendo come alternativa l’adozione di bambini orfani da parte di coppie che non possono avere figli, evidenziando l’importanza di offrire un futuro sereno a chi è privo di una famiglia. L’artista sperava che le sue parole non generassero polemiche, ma stimolassero una riflessione costruttiva.

A distanza di due anni, questo post torna a far discutere, specialmente durante un periodo in cui Cristicchi è sotto i riflettori per la sua partecipazione a Sanremo 2025. La divisione tra chi lo sostiene e chi lo critica persiste, dimostrando quanto il tema della GPA resti un argomento sensibile e polarizzante nel dibattito pubblico italiano. Resta triste la macchina del fango degli haters che lo hanno insultato pesantemente, non esponendo con civiltà il proprio dissenso.