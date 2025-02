Sanremo Marcella Bella penalizzata per candidatura a destra

Il Festival di Sanremo 2007 è stato uno dei momenti più difficili per Marcella Bella, che ha recentemente dichiarato al settimanale Oggi di essere stata penalizzata a causa della sua candidatura politica con Alleanza Nazionale. La cantante ha raccontato che la sua partecipazione con il brano Forever, presentato insieme al fratello Gianni Bella, fu accolta con freddezza dalla giuria, che secondo lei era composta da membri con un orientamento politico di sinistra. Questa esperienza, ha rivelato Marcella, l’ha segnata profondamente.

Marcella ha spiegato che la sua candidatura alle Elezioni Europee con AN le ha causato non pochi problemi nel mondo dello spettacolo, portandola a essere boicottata in diverse occasioni. Ha sottolineato come la giuria del Festival fosse formata da persone che lei ha definito “comunisti con il Rolex”, tra cui anche l’attrice Lunetta Savino, famosa per il ruolo di Cettina nella serie Un medico in famiglia.

Un percorso artistico tra successi e ostacoli politici

La carriera di Marcella Bella è stata costellata di successi fin dal suo esordio al Festival nel 1972 con Montagne Verdi. Tuttavia, ha sempre sentito il peso delle sue scelte politiche. La cantante ha dichiarato che la sua vicinanza alla destra italiana le ha causato difficoltà, soprattutto in un ambiente spesso dominato da ideologie opposte.

Marcella ha espresso il suo rammarico per un ambiente che, a suo dire, non perdona chi ha idee diverse. Ha raccontato che il suo amore per la musica è stato spesso messo alla prova da pregiudizi legati alla sua appartenenza politica. Nonostante ciò, ha continuato a lavorare con passione, collaborando con artisti di grande spessore come Mario Biondi, con cui ha recentemente realizzato un album per celebrare i suoi 45 anni di carriera.

Un ritorno a Sanremo con Pelle diamante

Quest’anno, Marcella Bella è tornata al Festival con il brano Pelle diamante, un inno alla forza e all’indipendenza delle donne. Nonostante il passato, la cantante ha dichiarato di voler guardare avanti, lasciando alle spalle le polemiche. Ha inoltre sottolineato come il Festival abbia rappresentato per lei un trampolino di lancio fondamentale, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

La cantante ha ribadito il suo amore per il Festival, ricordando che proprio da quel palco ha iniziato la sua carriera. Nonostante le critiche e le difficoltà, Marcella ha affermato di non aver mai perso la passione per la musica e di voler continuare a esprimersi attraverso le sue canzoni, al di là di ogni barriera politica o ideologica.