Fedez non ne può più e dice la verità su Bella S.

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, Fedez ha condiviso il palco con Marco Masini per reinterpretare la celebre canzone del 1995, “Bella S.”. Il rapper, in gara con il brano Battito, ha suscitato grande attenzione non solo per la sua performance intensa, ma anche per le parole che ha scelto di cantare. In un’intervista a Radio Due subito dopo l’esibizione, Fedez ha dichiarato che l’ultima frase del brano, “ho tutti i motivi per definirti una bella s.”, l’ha scritta perché riteneva fosse giusto così, confermando quanto questo passaggio fosse significativo per lui.

Il significato dietro le parole di Fedez

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la canzone interpretata da Fedez potrebbe essere dedicata a Angelica Montini, la stilista milanese con cui il rapper avrebbe avuto una relazione durante il matrimonio con Chiara Ferragni. L’esibizione all’Ariston ha così assunto un significato più profondo, diventando una sorta di confessione pubblica. Fedez ha adattato il testo originale con barre personali che parlano di un amore tormentato e della difficoltà di lasciarsi alle spalle una storia dolorosa.

Durante l’esibizione, Fedez è apparso visibilmente emozionato, con le labbra tremanti mentre cantava l’ultima frase. Il pubblico ha notato il momento di vulnerabilità, amplificato dalle telecamere che hanno catturato ogni dettaglio. La sua interpretazione ha generato immediatamente reazioni sui social, con molti utenti che si sono interrogati sul destinatario delle sue parole e sul significato nascosto dietro i versi.

Le modifiche al testo e i riferimenti personali

Nel duetto con Masini, Fedez ha modificato alcune parti del testo originale, eliminando frasi controverse e aggiungendo barre che sembrano riferirsi alla sua vita privata. Tra i versi più discussi, “Ho scritto 4 pagine hai risposto con due righe” e “Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto”, che molti hanno interpretato come un riferimento a una relazione clandestina. Il rapper ha anche accennato ai suoi problemi di salute con il verso “Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male”.

La performance di Fedez ha lasciato un segno indelebile in questa edizione di Sanremo, trasformandosi in una narrazione autobiografica che ha emozionato e diviso l’opinione pubblica. La sua rivelazione a Radio Due ha confermato che ogni parola scelta aveva un peso specifico, rendendo la sua esibizione non solo un omaggio musicale, ma anche un momento di riflessione personale.