Perché Carlo Conti si fa sempre le lampade: la confessione

Il Festival di Sanremo 2025 ha riportato sul palco dell’Ariston il conduttore Carlo Conti, celebre non solo per la sua professionalità e simpatia, ma anche per la sua abbronzatura perenne, ormai diventata un tratto distintivo. Ma perché il presentatore toscano appare sempre così scuro, indipendentemente dalla stagione? La risposta l’ha data lui stesso in un’intervista del 2024 rilasciata a Fanpage.it.

“Madre Natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero”, ha raccontato Conti. Il conduttore ha ammesso che appena ha qualche giorno libero, in qualsiasi periodo dell’anno, vola verso mete calde per godersi il sole. Non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio stile di vita.

Un’abitudine solida: vacanze al caldo e lampade abbronzanti

Nonostante la sua predisposizione naturale, Carlo Conti ha confessato di concedersi anche qualche lampada prima di partire per le vacanze: “Vedermi meno che nero è una cosa che non tollero”, ha spiegato. Questa passione per l’abbronzatura ha spesso divertito i suoi amici di sempre, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, che hanno scherzato: “Quando avevi 23 anni chi ti portava il doposole? Io e Giorgino”.

L’amore per l’abbronzatura di Carlo Conti ha sollevato anche interrogativi su cos’è la tanoressia, una dipendenza patologica dall’abbronzatura (non riguarda Carlo Conti). Questo disturbo spinge chi ne soffre a desiderare costantemente una pelle scura, nonostante i rischi per la salute. Secondo un esperto intervistato da Fanpage.it, “questa necessità di abbronzarsi deriva spesso da problematiche personali”, evidenziando l’importanza di un supporto psicologico e dermatologico. Nel caso di Conti, si tratta più di una passione che di una vera e propria dipendenza.

Carlo Conti e la sua carriera tra televisione e sole

Carlo Conti, nato a Firenze, ha costruito una carriera brillante tra televisione, musica, cinema e teatro. Già conduttore di Sanremo dal 2015 al 2017 e nel 2003, è tornato nel 2025 con la sua inconfondibile abbronzatura e il sorriso contagioso. Per lui, l’abbronzatura è diventata un marchio di fabbrica, tanto che il pubblico ormai si aspetta di vederlo sempre con la pelle scura, come se fosse appena rientrato da una vacanza ai tropici.