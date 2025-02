Cantante in lacrime, conduttrice la difende

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo ha regalato momenti indimenticabili, ma anche qualche delusione. Tra i protagonisti, la cantante Gaia Gozzi ha vissuto emozioni contrastanti. Durante la puntata post-festival di Domenica In, condotta da Mara Venier, Gaia ha mostrato tutta la sua sensibilità lasciando lo studio quasi in lacrime.

L’artista, in gara con il brano “Chiamo io, chiami tu”, ha affrontato con grande dignità la notizia del suo posizionamento finale al Festival, risultando ultima nella classifica del televoto con lo 0,32% delle preferenze, subito dopo Marcella Bella. A sottolinearlo è stato il giornalista Davide Maggio, ospite in studio, che ha snocciolato i dati davanti al pubblico e alla stessa Gaia.

La reazione della cantante è stata immediata: visibilmente emozionata, ha tentato di trattenere le lacrime, affermando con voce tremante: “Ci può stare, sono comunque felice di quello che ho portato in questa settimana al Festival”. Un commento che ha messo in luce la maturità e la forza della giovane artista, nonostante la delusione.

Mara Venier difende Gaia in diretta

Mara Venier, icona della televisione italiana, non ha esitato a intervenire per difendere Gaia. Rivolgendosi a Davide Maggio, ha detto con fermezza: “A lei non cambia nulla, potevi anche evitare di darle questa notizia”, ricevendo applausi e consensi dal pubblico presente in studio. Un gesto che ha scaldato l’atmosfera, dimostrando l’affetto che Mara nutre per i suoi ospiti.

Gaia, commossa, ha ringraziato la conduttrice e il pubblico per il sostegno ricevuto. Mara l’ha poi accompagnata al centro del palco, invitando il pubblico ad applaudire calorosamente l’artista: “Sei bellissima, ho detto solo la verità”, ha concluso Venier, abbracciando Gaia prima che lasciasse lo studio.

La reazione dei social e il supporto dei fan

Sui social, l’episodio ha scatenato un’ondata di solidarietà verso Gaia. In molti hanno criticato l’intervento di Maggio, ritenendolo inopportuno, e hanno lodato l’eleganza e la forza della cantante. I fan hanno espresso il loro affetto con messaggi di incoraggiamento, sottolineando come il valore di un artista non sia determinato da una classifica.

“Gaia ha portato una canzone intensa e personale, merita rispetto e applausi, non critiche sterili”, ha scritto un utente su Twitter. Un altro ha aggiunto: “Ultima al televoto, ma prima nei nostri cuori. Gaia, continua a regalarci la tua musica”.

Nonostante l’ultimo posto, Gaia Gozzi ha lasciato un segno indelebile al Festival. La sua performance intensa e la sua voce unica hanno conquistato molti, e l’esperienza sanremese ha aggiunto un capitolo importante alla sua carriera. Gaia ha dimostrato che, al di là delle classifiche, l’importante è esprimere se stessi e condividere emozioni autentiche con il pubblico.

La puntata di Domenica In ha evidenziato ancora una volta come la musica e la televisione possano essere specchi delle fragilità e della forza umana. Gaia Gozzi, con la sua emozione sincera, ha ricordato a tutti quanto sia importante rimanere fedeli a se stessi, anche nei momenti più difficili.