La fine di Mina Settembre spiazza: non dovevano farlo

Il finale di Mina Settembre 3 ha emozionato il pubblico non solo per la conclusione della storia tra Gelsomina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno), ma anche per un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. La scena del matrimonio, ambientata nel chiostro dove tutto è iniziato, ha infatti ricordato il matrimonio di Sara e Lorenzo nella nona stagione di Un medico in famiglia, soprattutto per la scelta musicale. Molti si sono commossi “non dovevano farlo” hanno commentato su X. Non per mancanza di rispetto, ma in senso buono, perché ha evocato vecchi emozionanti ricordi.

Durante la cerimonia di Mina e Domenico, i personaggi ballano sulle note di Suddenly I See di KT Tunstall, un brano che ha reso il momento ancora più coinvolgente e spensierato. Questa scena ha immediatamente riportato alla memoria dei fan della fiction Rai un altro matrimonio memorabile: quello tra Sara (Valentina Corti) e Lorenzo (Flavio Parenti), celebrato con l’esibizione dal vivo di Roberto Vecchioni, che cantava la toccante Chiamami ancora amore.

Un dettaglio che ha emozionato i fan

I telespettatori hanno sottolineato sui social il forte parallelo tra le due scene, notando come entrambe le produzioni abbiano voluto regalare un momento musicale intenso e significativo per suggellare l’unione dei protagonisti. Mentre in Un medico in famiglia 9 la voce di Vecchioni accompagnava il ballo degli sposi e dei loro cari, in Mina Settembre 3 la scelta di un brano internazionale ha aggiunto un tocco moderno e frizzante al lieto fine della storia d’amore tra Gelsomina e Domenico.

La conclusione della terza stagione

La sesta e ultima puntata di Mina Settembre 3 ha visto anche il ritorno di Fiore (Raffaella Rea), che ha deciso di chiudere la sua relazione con Andrea (Davide Devenuto) per iniziare una nuova vita con Jonathan (Davide Iacopini). Inoltre, il pubblico ha assistito alla commovente scelta di Viola (Giulietta Rebeggiani), che ha deciso di rimanere a Napoli con Mina e Domenico, rifiutando la proposta della madre biologica di trasferirsi a Milano.

Il finale ha quindi chiuso un cerchio perfetto, con la celebrazione dell’amore e della famiglia, valori centrali sia in Mina Settembre che in Un medico in famiglia. Questo dettaglio musicale, unito alle emozioni suscitate dai personaggi, ha reso l’ultima puntata di Mina Settembre 3 indimenticabile per i telespettatori, consolidando il legame tra le fiction italiane più amate degli ultimi anni.