Clamoroso retroscena dietro furiosa lite Scalera-Venezia

A pochi giorni dal debutto della quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, la conferenza stampa di presentazione si è trasformata in un acceso confronto tra l’attrice protagonista Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui è tratta la fortunata serie di Rai 1.

L’episodio è avvenuto giovedì 20 febbraio, quando una giornalista ha chiesto alla Scalera il motivo per cui non avesse salutato la Venezia durante la presentazione della fiction sul palco del Festival di Sanremo. L’attrice ha risposto inizialmente con tono diplomatico: “Me la sono semplicemente dimenticata, me ne scuso ora, ho dimenticato il suo nome”.

La risposta non è sembrata placare la scrittrice, che è intervenuta con parole decisamente più taglienti: “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni non posso che essere una fan di tutti gli ingrati perché la gratitudine che viene tanto sponsorizzata è spesso il primo passo per i clan e per quella che si può chiamare mafia”.

Non paga, Venezia ha rincarato la dose davanti a una platea visibilmente imbarazzata: “Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine perché mi ha sempre spesso dimenticata ma io amo le donne libere e Vanessa è una donna libera”.

A questo punto, la Scalera, visibilmente irritata, ha replicato senza mezzi termini: “Non voglio entrare nella tua volgare polemica, ma io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza. Di Imma Tataranni, io devo ringraziare solo la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste, io non ti devo nulla”.

L’attrice ha poi fatto riferimento a un precedente episodio: “Ricordo perfettamente la tua ingratitudine durante la prima conferenza di Imma Tataranni e le parole che hai rivolto a noi attori”. Come riporta Adnkronos, secondo alcune fonti, Mariolina Venezia non avrebbe inizialmente approvato la scelta di Vanessa Scalera come interprete del suo personaggio. Questo sarebbe il motivo dell’astio tra le due.

La quarta stagione di Imma Tataranni

Al di là delle polemiche, la quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” debutterà su Rai 1 in prima serata da domenica 23 febbraio. Si tratta di quattro puntate prodotte da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.

Vanessa Scalera torna a vestire i panni dell’amato procuratore di Matera, personaggio che ha conquistato il pubblico grazie alla sua schiettezza, al temperamento impetuoso e al suo modo di indagare senza tregua nel suggestivo scenario materano.

Nel cast ritroviamo Massimiliano Gallo nel ruolo del marito Pietro De Ruggeri, Alessio Lapice che interpreta il maresciallo Ippazio Calogiuri e Barbara Ronchi nei panni della cancelliera Diana De Santis. Completano il cast Carlo Buccirosso, che interpreta il procuratore capo Alessandro Vitali, e Cesare Bocci nel ruolo del pregiudicato Saverio Romaniello.

La trama

I nuovi episodi alternano le indagini dei singoli casi con le vicende personali e familiari di Imma Tataranni. La terza stagione si era conclusa con una profonda crisi tra Imma e il marito Pietro, colpevole di essersi lasciato coinvolgere emotivamente da Sara, una giovane poi tragicamente uccisa dal cugino.

Pietro era stato inizialmente il principale sospettato dell’omicidio, circostanza che aveva creato ulteriori tensioni con Imma. La protagonista, delusa dal comportamento del marito, aveva finito per cercare conforto tra le braccia del maresciallo Calogiuri.

La quarta stagione racconterà quindi la crisi matrimoniale di Imma e Pietro. I due protagonisti, pur amando profondamente la figlia Valentina (interpretata da Alice Azzariti), dovranno capire con sincerità cosa provano l’uno per l’altra e decidere se continuare la loro vita insieme o separarsi definitivamente.

Le parole del regista

“La sensazione è di non aver mai interrotto la lavorazione della serie”, ha dichiarato il regista Francesco Amato durante la conferenza stampa. “È bello vedere crescere gli attori e la troupe. Questo progetto è un allineamento di astri, in cui le stelle sono i nostri attori. Loro producono tanta luce, ma non oscurano i pianeti e chi scrive questa serie. È un cantiere aperto, grazie alla disponibilità degli sceneggiatori”.

Le parole del regista sembrano voler riportare l’attenzione sul prodotto artistico, allontanandola dalla polemica che ha caratterizzato l’incontro con la stampa. Resta da vedere se questa tensione tra l’attrice protagonista e la creatrice letteraria del personaggio avrà conseguenze sul futuro della serie.

Nel frattempo, i fan attendono con impazienza di ritrovare l’amato sostituto procuratore alle prese con nuovi casi da risolvere e con le complicate dinamiche della sua vita privata, in un mix di giallo e dramma personale che ha decretato il successo delle precedenti stagioni.

La quarta stagione si preannuncia ricca di colpi di scena e di sviluppi narrativi significativi, che potrebbero segnare una svolta importante nella storia di un personaggio ormai entrato nel cuore degli spettatori italiani.