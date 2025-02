La conduttrice senza più programma Rai: sospeso all’ultimo

Alessia Marcuzzi avrebbe deciso di fare un passo indietro rinunciando alla conduzione di “Surprise Surprise”, programma che sarebbe dovuto andare in onda su Rai 2 a partire dal 10 marzo 2025. L’indiscrezione, riportata in esclusiva dal sito Dagospia, ha colto di sorpresa sia l’azienda pubblica che gli ammiratori della conduttrice.

La decisione arriva in un momento particolare per la Marcuzzi, recentemente “premiata” dalla Rai con un ruolo di co-conduttrice nell’ultima serata del Festival di Sanremo, dove ha affiancato Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Un riconoscimento importante che rende ancora più sorprendente questa improvvisa rinuncia a un progetto già ampiamente pubblicizzato.

Il paragone con Raffaella Carrà

Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, alla base del rifiuto ci sarebbe un motivo ben preciso: “La stessa Marcuzzi vorrebbe evitare il folle paragone con Raffaella Carrà e il suo titolo iconico”. Il programma, infatti, altro non era che un remake dell’indimenticabile “Carràmba! Che sorpresa”, format che ha segnato la storia della televisione italiana grazie alla straordinaria conduzione della Carrà.

La presentatrice di “Boomerissima” avrebbe quindi preferito evitare il confronto diretto con una figura leggendaria come quella di Raffaella, consapevole delle inevitabili comparazioni che ne sarebbero derivate. Una scelta che dimostra rispetto e consapevolezza da parte della Marcuzzi, che ha evidentemente valutato con attenzione i rischi professionali di un’operazione tanto delicata.

Il progetto televisivo in questione non era di facile realizzazione, come sottolineato dalle stesse fonti. La difficoltà intrinseca di riproporre un format così fortemente identificato con la personalità della Carrà avrebbe pesato nella valutazione finale della conduttrice, portandola a questo passo indietro che ha colto di sorpresa i vertici Rai.

Secondo le indiscrezioni circolate, l’azienda pubblica starebbe comunque cercando di salvare la collaborazione con la Marcuzzi, proponendole un “titolo alternativo” per un programma da mandare in onda sempre in primavera sul secondo canale. Questo confermerebbe la volontà della Rai di non perdere il contributo della conduttrice, nonostante la rinuncia a “Surprise Surprise”.

Cosa farà ora Alessia Marcuzzi

La situazione attuale rimane comunque poco chiara, con l’azienda che potrebbe optare per diverse soluzioni: trovare un sostituto all’ultimo momento, proporre un format completamente diverso alla Marcuzzi, oppure annullare del tutto la trasmissione sostituendola con altro. Quest’ultima ipotesi sembra al momento la più probabile, considerando i tempi stretti per la messa in onda inizialmente prevista per il 10 marzo.

Questa rinuncia si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento del palinsesto Rai per il mese di marzo 2025. Il pubblico televisivo potrà infatti assistere a diverse novità, tra cui il ritorno dell’amata fiction “Che Dio ci aiuti 8”, una puntata speciale de “L’Eredità” condotta da Marco Liorni, e il nuovo programma di Carlo Conti intitolato “Come prima più di prima”, un talent show dedicato alle protagoniste femminili della televisione italiana degli ultimi decenni.

Il palinsesto di marzo vedrà inoltre il ritorno della popolare serie “Mare Fuori” giunta alla quinta stagione, i quarti di finale della UEFA Nations League, il film tv “Champagne – Peppino di Capri” e l’attesissima fiction “Costanza”, tratta dal romanzo “Questione di Costanza” di Alessia Gazzola, già autrice del grande successo “L’Allieva”.

Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa decisione sul rapporto professionale tra Alessia Marcuzzi e la Rai. L’azienda pubblica sembrava infatti aver puntato molto sulla conduttrice per il rilancio del secondo canale, affidandole progetti di primo piano nella programmazione primaverile.