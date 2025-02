Enzo Iacchetti era di sinistra poi votò altri: il pentimento

Nel panorama mediatico italiano, le figure dello spettacolo che si esprimono su temi politici hanno sempre suscitato dibattito e interesse. Tra queste, Enzo Iacchetti, noto conduttore e attore, è tornato recentemente al centro dell’attenzione per le sue critiche nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non è la prima volta che Iacchetti esprime pubblicamente le proprie opinioni politiche: nel corso degli anni, ha rilasciato numerose dichiarazioni che rivelano un rapporto complesso con i partiti e i leader della politica italiana.

Dalle radici di sinistra alla delusione: il percorso politico di Iacchetti

Il percorso politico di Enzo Iacchetti è stato caratterizzato da un progressivo allontanamento dalle posizioni di sinistra che lo avevano inizialmente ispirato. In un’intervista rilasciata al quotidiano “La Verità” nel 2019, Iacchetti ha rivelato di aver votato in passato per il Partito Comunista Italiano: “Ho avuto il mito di Enrico Berlinguer, poi ho smesso perfino di andare a votare”. Questa affermazione evidenzia il disincanto di un elettore che, partito da posizioni ideologicamente ben definite, ha vissuto con crescente disillusione le trasformazioni della politica italiana.

La delusione è un tema ricorrente nelle dichiarazioni di Iacchetti. In particolare, il conduttore ha espresso amarezza verso quelle forze politiche che, a suo avviso, hanno tradito gli ideali e le promesse fatte agli elettori. Un esempio significativo è rappresentato dal suo giudizio sul Movimento 5 Stelle, partito che ha ammesso di aver votato, ma che successivamente lo ha deluso profondamente: “Come me anche altri che hanno votato Movimento 5 Stelle hanno l’amaro in bocca. Arrivati al vertice, sono apparsi più impegnati ad accaparrarsi seggiole e poltrone, che a mantenere le promesse”.

Il rapporto critico con la politica attuale

Nelle sue interviste, Iacchetti ha spesso manifestato un atteggiamento critico verso il modo di fare politica in Italia, indipendentemente dallo schieramento. In particolare, ha espresso riserve sul linguaggio e sulle strategie comunicative di alcuni leader, come nel caso di Matteo Salvini. A “La Verità”, ha dichiarato: “Non mi piace il modo di porsi, di affrontare i problemi, il linguaggio e il messaggio basato sull’amplificazione delle paure della gente, soprattutto delle fasce più deboli e meno protette che la sinistra ha progressivamente dimenticato”.

Questa analisi rivela una riflessione più ampia sul fallimento della sinistra nell’intercettare i bisogni delle classi più vulnerabili, aprendo così spazio a forze politiche che hanno fatto leva sulle paure e sull’insicurezza. Iacchetti, con sarcasmo, ha anche ricordato le origini politiche di alcuni esponenti della Lega: “Del resto, Umberto Bossi non era pure lui nel PCI? E Roberto Maroni non simpatizzava per Democrazia Proletaria?”.

Oltre gli schieramenti: il superamento della dicotomia destra-sinistra

Nel 2009, in un’intervista a “Il Giornale”, Iacchetti ha messo in discussione la tradizionale divisione tra destra e sinistra, citando Giorgio Gaber: “Distinguere oggi tra sinistra e destra è quella che Gaber definirebbe un’inutilità”. Questa affermazione segna un ulteriore passo nel distacco del conduttore dalle appartenenze politiche tradizionali, in favore di una valutazione più pragmatica dell’operato dei singoli.

Questo approccio si è tradotto in giudizi basati più sul valore delle persone e sulla bontà delle loro proposte che sull’appartenenza politica: “Mi piace Bersani ma sono favorevolmente colpito dalla Gelmini. Con la maturità apprezzo le cose ben fatte. Potrei appoggiare tipi di destra o di sinistra purché brave persone e col programma giusto. Sono libero”. Una dichiarazione che dimostra come Iacchetti abbia progressivamente sviluppato una visione politica personale, svincolata dalle logiche di schieramento.

Il rapporto con Silvio Berlusconi e Mediaset

Particolarmente interessante è il rapporto di Iacchetti con Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, rete televisiva per cui il conduttore ha lavorato a lungo. Spesso accusato di ipocrisia per il fatto di lavorare per un’azienda di proprietà di un leader politico distante dalle sue posizioni, Iacchetti ha risposto con ironia: “In questo, la sinistra è bolscevica. Poiché lavoro per il Cav, quelli della Rai pensano come minimo che sono del Pdl o, addirittura, leghista. A Mediaset ci sono più comunisti che in Rai”.

Sul suo rapporto con Berlusconi, Iacchetti ha raccontato aneddoti che rivelano una certa stima reciproca nonostante le divergenze politiche: “Anche lui mi chiama comunista. Ma ha anche detto: magari tutti i comunisti mi rendessero i tanti soldi che mi fa fare questo qua”. E ancora: “Lo adoravo quando gestiva la tv. Politicamente, invece, non sono in linea. Lo trovo però molto simpatico quando svicola alle domande sulle sue alcove. Non so se un premier può permetterselo o se debba essere un bacchettone come la Merkel, ma non m’interessa”.

Un elettore deluso e un osservatore critico

Attraverso le sue dichiarazioni, Iacchetti si è quindi delineato come un elettore deluso dalla politica tradizionale, in particolare dalla sinistra, ma anche come un osservatore critico capace di apprezzare qualità e difetti trasversalmente agli schieramenti. La sua evoluzione politica riflette quella di molti italiani che, partiti da posizioni ideologicamente definite, hanno vissuto con crescente disillusione i cambiamenti del panorama politico nazionale.

Le critiche a Giorgia Meloni, che hanno riportato Iacchetti al centro dell’attenzione mediatica, si inseriscono quindi in un percorso di lungo periodo caratterizzato da un’attenzione critica verso la politica italiana nel suo complesso. Un percorso che, al di là delle singole prese di posizione, testimonia la complessità del rapporto tra cittadini e politica nell’Italia contemporanea.

L’evoluzione del giudizio su Romano Prodi

Tra le figure politiche su cui Iacchetti si è espresso, compare anche Romano Prodi, verso il quale ha manifestato disaccordo. “Ero più in disaccordo con Prodi”, ha dichiarato a “Il Giornale”, senza però approfondire le ragioni di questa posizione. È interessante notare come Iacchetti, partito da posizioni di sinistra, abbia sviluppato nel tempo una visione critica anche verso leader di quello schieramento.

Questo atteggiamento conferma la tendenza di Iacchetti a valutare le figure politiche non in base all’appartenenza a un partito o a uno schieramento, ma in base a considerazioni più personali e pragmatiche. Una tendenza che riflette una crescente sfiducia verso le ideologie tradizionali e una maggiore attenzione ai risultati concreti dell’azione politica.

L’immagine pubblica e le etichette politiche

Iacchetti ha più volte respinto le etichette politiche che gli sono state attribuite. Quando l’intervistatore de “Il Giornale” lo ha definito un “ipersinistro vicino a Rifondazione”, la sua risposta è stata netta: “Ma no. Santocielo, chi lo dice? Conosco Bertinotti, ma conosco anche Larussa o il leghista Zaia. Chiaro che vengo da sinistra ma anche lì ho sempre contestato”.

Questa insofferenza verso le categorizzazioni politiche rigide è coerente con l’evoluzione del suo pensiero verso una visione più sfumata e personale della politica. Iacchetti si presenta come un elettore che ha seguito un percorso di crescente disillusione, ma che mantiene una capacità di giudizio indipendente, basata più sulle persone e sui programmi che sulle ideologie.

Il silenzio elettorale come protesta

Un elemento significativo che emerge dalle dichiarazioni di Iacchetti è la scelta di astenersi dal voto come forma di protesta. “Quando la sinistra mi ha deluso non sono più andato a votare”, ha dichiarato a “Il Giornale”, confermando quanto già affermato nell’intervista a “La Verità” (“Ho avuto il mito di Enrico Berlinguer, poi ho smesso perfino di andare a votare”).

Questa decisione rappresenta una forma di protesta silenziosa ma eloquente, che riflette il disorientamento di molti elettori di fronte a un panorama politico percepito come distante dai propri valori e dalle proprie aspettative. L’astensione di Iacchetti non è frutto di disinteresse, ma al contrario di una delusione profonda verso forze politiche che, a suo avviso, hanno tradito i propri ideali e le proprie promesse.