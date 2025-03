Il ritorno di Amadeus sull’ammiraglia

Amadeus potrebbe sorprendere ancora una volta i suoi fan con un inaspettato cambio di rotta professionale. Dopo il suo recente approdo a Discovery, dove ha firmato un importante contratto con Warner Bros. Discovery, si profilano nuovi scenari che potrebbero riportarlo, seppur temporaneamente, negli studi di un’altra emittente.

La notizia sembra quasi paradossale, considerando che il conduttore ha lasciato la Rai solo pochi mesi fa per intraprendere una nuova avventura televisiva. Eppure, le indiscrezioni che circolano nel mondo dello spettacolo parlano di un possibile ritorno, non in Rai, ma addirittura a Mediaset.

Un’ipotesi concreta

Secondo fonti ben informate, tra cui DiPiú, Maria De Filippi avrebbe in mente qualcosa di “molto, molto grande” per la prossima edizione del suo talent show. Le voci che circolano con insistenza darebbero per certa la partecipazione di Amadeus come ospite fisso nel programma di punta della conduttrice.

Non è ancora chiaro quale sarebbe il suo ruolo all’interno del format: potrebbe essere uno dei giudici o addirittura ricoprire una posizione creata appositamente per lui. Ciò che è certo è che questa partecipazione non metterebbe in discussione il suo contratto con Warner Bros. Discovery, trattandosi di un’apparizione temporanea.

Un’idea nata tempo fa

L’ipotesi di vedere Amadeus nel talent di Maria De Filippi non è del tutto nuova. Già a febbraio, la rivista DiPiù Tv scriveva: “Maria ammira Amadeus e ha pensato a lui per far parte della giuria che ha in mente per la fase finale del suo programma, sempre ricco di sorprese. Amadeus, insomma, può essere il suo asso nella manica”.

L’idea sarebbe nata lo scorso ottobre, quando l’ex direttore artistico di Sanremo aveva partecipato al talent come giudice esterno. In quell’occasione, Amadeus si sarebbe trovato particolarmente a suo agio, anche grazie alla presenza di Lorella Cuccarini, che lui stesso ha definito fondamentale per la sua carriera.

Un rapporto di stima reciproca

“È stata lei a lanciarmi come vero conduttore, prima facevo solo il dj o al massimo programmi musicali”, aveva dichiarato Amadeus riferendosi a Cuccarini. Un legame professionale che risale al 1995, quando la showgirl lo volle al suo fianco per la conduzione di “Buona Domenica”.

Durante la sua partecipazione come giudice esterno lo scorso ottobre, Amadeus non ha mancato di esprimere la sua ammirazione per Maria De Filippi: “Sai Maria, nei Festival di Sanremo che ho guidato ho attinto tante volte tra i ragazzi che hai lanciato e sono onorato del tuo invito perché qui grazie a te, Maria, il talento viene valorizzato”.

Verso il serale di Amici

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla prossima edizione del Serale di Amici, ma sembrerebbe quasi certa la data d’inizio, fissata per il 22 marzo. Nelle prossime settimane verranno completate le selezioni dei ballerini e cantanti che accederanno alla fase finale del programma e verranno annunciati i componenti della giuria.

Se le voci fossero confermate, l’arrivo di Amadeus rappresenterebbe un vero colpo di scena per il talent show di Maria De Filippi, portando ulteriore visibilità a un programma già ampiamente seguito dal pubblico italiano.