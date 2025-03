Attacco durissimo della Henger alla Salis: verità nascoste

Eva Henger, ex attrice ungherese e oggi opinionista, ha rilasciato dichiarazioni molto forti su Ilaria Salis durante un’intervista a La Zanzara su Radio 24. Le sue parole hanno suscitato polemiche, toccando temi come la politica di Viktor Orban, la violenza politica e il ruolo della sinistra in Europa.

Le critiche di Eva Henger a Ilaria Salis

Durante la trasmissione radiofonica, Eva Henger ha espresso giudizi durissimi su Ilaria Salis, affermando che l’europarlamentare avrebbe dovuto “marcire in galera”. Secondo la Henger, il pestaggio per cui Salis è stata accusata è stato un atto di pura violenza, a prescindere dall’ideologia delle vittime.

L’attrice ha sottolineato di non simpatizzare per i naziskin, ma ha ribadito che anche loro sono esseri umani e che l’uomo aggredito era un padre di famiglia ridotto a una maschera di sangue. Ha inoltre affermato che in Italia non sarebbero stati mostrati i video dell’aggressione, sostenendo che la vicenda sia stata raccontata in modo parziale dai media.

Il caso di Ilaria Salis e le accuse in Ungheria

La vicenda di Ilaria Salis ha suscitato molte polemiche. L’europarlamentare è stata arrestata nel febbraio 2023 con l’accusa di aver aggredito due manifestanti di estrema destra durante un corteo a Budapest.

Dopo oltre un anno di detenzione, la Salis è stata eletta al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi e Sinistra, ottenendo la scarcerazione grazie all’immunità parlamentare. Tuttavia, la sua vicenda continua a dividere l’opinione pubblica, soprattutto in relazione alla sua candidatura e al trattamento ricevuto dalla giustizia ungherese.

L’opinione di Eva Henger su Viktor Orban

Eva Henger ha anche parlato del governo di Viktor Orban, spiegando di non averlo votato ma di non vedere in lui un nemico.

Secondo la Henger, Orban ha contribuito a ridurre la criminalità, mantenendo un clima di ordine e sicurezza in Ungheria. Ha ammesso di trovare eccessive alcune leggi riguardanti le persone omosessuali, che considera troppo restrittive.

L’attrice ha anche sostenuto che le politiche sull’immigrazione di Orban siano giustificate, affermando che gli stranieri devono rispettare le leggi del paese ospitante e lavorare per integrarsi nella società.

Le reazioni alle dichiarazioni di Eva Henger

Le affermazioni di Eva Henger hanno diviso il pubblico. Alcuni condividono il suo punto di vista sulla giustizia e sull’immigrazione, mentre altri ritengono che le sue parole siano state troppo dure nei confronti di Ilaria Salis.

Il dibattito rimane aperto e continua a suscitare discussioni, specialmente in un contesto europeo sempre più polarizzato tra destra e sinistra.