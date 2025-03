Fan inferociti: accuse all’attrice e boicottaggio

La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha lasciato molti spettatori con l’amaro in bocca. La puntata dal titolo Quando finisce un amore ha segnato la separazione tra Imma Tataranni e Ippazio Calogiuri, una delle dinamiche più attese e discusse della serie. La relazione tra i due personaggi, costruita nel tempo tra sguardi, silenzi e tensioni mai risolte, si è conclusa prima ancora di diventare qualcosa di concreto.

Sui social, i fan hanno espresso il loro disappunto, chiedendosi perché la fiction abbia deciso di interrompere bruscamente una sottotrama che per anni ha alimentato la passione del pubblico. Alcuni hanno addirittura ipotizzato un’influenza diretta di Vanessa Scalera, interprete di Imma, sulle scelte narrative. Un’ipotesi che ha il sapore della fantascienza, ma che ha trovato largo seguito tra gli appassionati della serie. C’è addirittura una parte di pubblico che ha dato il via ad una sorta di “boicottaggio”, spegnendo la TV.

Una separazione senza storia d’amore

La scena che segna l’addio tra Imma e Calogiuri arriva al minuto 36 della terza puntata. Il maresciallo, in divisa, si congeda da Vitali e dalla PM, poco prima di essere trasferito per proteggerlo dalle ritorsioni di Latronico. Il loro dialogo è contenuto, quasi freddo, privo di quei momenti emotivi che il pubblico sperava di vedere dopo anni di tensione sentimentale.

Il distacco avviene senza proclami e senza rivelazioni. Calogiuri dice a Imma che gli mancherà, ma il tono è trattenuto, quasi rassegnato. Lei risponde con un “Mi mancherete anche voi”, un plurale che sembra smorzare qualsiasi possibile accenno a un sentimento più profondo. Nessun inseguimento, nessun gesto impulsivo, solo un distacco definitivo che lascia un senso di vuoto.

Il web si infiamma

Mentre in scena andava in onda un addio tanto malinconico quanto controllato, sui social si scatenava la rabbia dei fan. Molti spettatori hanno paragonato la scena a quella de I ponti di Madison County, in cui Meryl Streep resta immobile senza salire sul furgone di Clint Eastwood, scegliendo di rimanere nella sua vita abitudinaria piuttosto che inseguire la passione.

Ma se nel film americano la scelta della protagonista era chiara, in Imma Tataranni è rimasta l’incertezza. Il pubblico si è ritrovato a gridare virtualmente a Imma: “Corri, no? Inseguilo! Fai qualcosa!”. E invece niente. Solo una dissolvenza incrociata che accosta Imma e Calogiuri, entrambi malinconici sui sedili delle auto che li stanno portando in direzioni opposte.

L’uso di La vita com’è di Brunori Sas come colonna sonora della scena ha solo amplificato l’effetto struggente. Il brano parla di un tempo che scorre senza che si abbia il coraggio di cambiare, un messaggio che molti spettatori hanno trovato dolorosamente calzante.

La teoria che divide i fan

Dopo la delusione, è iniziata la caccia ai responsabili. Alcuni fan hanno avanzato un’ipotesi tanto ardita quanto affascinante: e se dietro questa scelta ci fosse Vanessa Scalera?

L’attrice, in una recente intervista, aveva espresso una visione molto precisa su Imma e il suo rapporto con Calogiuri. Aveva dichiarato che il maresciallo era “troppo sdolcinato” per la PM e che “a Imma, gli sdolcinati stanno sulle …..”. Parole che hanno fatto infuriare i fan della coppia, alimentando il sospetto che Scalera possa aver influenzato la sceneggiatura affinché la storia d’amore non prendesse mai veramente il via.

Sui social, molti spettatori hanno accusato l’attrice di aver reso il suo personaggio troppo rigido e di aver imposto una visione della PM come donna che non può permettersi un amore romantico. Insinuazioni che risultano un po’ eccessive.

La difesa

Se da un lato l’ipotesi di un’ingerenza di Vanessa Scalera ha acceso il dibattito, dall’altro altri fan della serie hanno difeso la scelta narrativa come “coerente con il personaggio di Imma”. Secondo loro, la PM non avrebbe mai potuto lasciarsi andare completamente con Calogiuri perché troppo legata al suo ruolo, alla sua famiglia e a un’idea di vita strutturata.

Imma è una donna razionale, che ha sempre gestito i sentimenti con pragmatismo. Il rapporto con Pietro, sebbene logorato, resta un punto fermo. La passione con Calogiuri era un’illusione, un’idea più che una realtà concreta. Gli autori hanno quindi scelto di non far evolvere il loro rapporto in una vera relazione, per rimanere fedeli all’identità del personaggio.

Un finale troppo razionale

Come spesso accade il finale non ha convinto tutti. Per molti spettatori, la fiction ha perso una grande occasione per regalare un momento di emozione autentica e un epilogo più soddisfacente alla storia tra Imma e Calogiuri.

L’idea che due persone legate da un sentimento forte si separino senza un vero confronto ha lasciato molti con la sensazione di un finale troppo razionale, privo di quella componente emotiva che rende una storia indimenticabile.

Il personaggio di Calogiuri, amatissimo dal pubblico, è stato liquidato in pochi minuti senza che gli fosse concessa una possibilità di chiarimento con Imma. La sua partenza, vista come una chiusura definitiva della loro relazione, ha lasciato un vuoto difficile da colmare.

Calogiuri tornerà?

Ora che Calogiuri è stato trasferito, la domanda che molti si pongono è se tornerà nell’ultima puntata o nella quinta stagione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dagli sceneggiatori, ma il personaggio resta uno dei più amati della serie.

L’assenza di un vero confronto tra lui e Imma potrebbe essere il preludio a un suo ritorno in futuro, magari con un nuovo equilibrio o con una svolta inaspettata nella loro relazione. I fan continuano a sperare in una seconda possibilità per la coppia, anche se per il momento tutto sembra suggerire che la loro storia sia destinata a rimanere un rimpianto.

Nel frattempo, la fiction continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, ma una cosa è certa: la mancata storia d’amore tra Imma e Calogiuri ha lasciato una ferita aperta nei cuori di molti spettatori.