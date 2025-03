Beffata da Conti per furto di giudice: il retroscena

Il mondo della televisione italiana è sempre stato teatro di grandi manovre dietro le quinte, con conduttori e produttori che si contendono ospiti, concorrenti e giudici per arricchire i propri format. Questa volta, al centro delle indiscrezioni c’è Christian De Sica, attore e showman di grande esperienza, che secondo alcuni retroscena sarebbe stato a lungo nel mirino di Maria De Filippi per la giuria del serale di Amici 2025, prima di finire nel cast del nuovo programma di Carlo Conti, Ne Vedremo Delle Belle.

Da settimane, si rincorrono voci su chi siederà dietro il banco dei giudici della nuova edizione del serale di Amici. Dopo il successo degli scorsi anni, Maria De Filippi è alla ricerca di un equilibrio tra giudici esperti e personaggi di grande richiamo per il pubblico. Tra i primi nomi valutati, sembra ci fosse proprio quello di Christian De Sica, una scelta che avrebbe garantito carisma, esperienza e un tocco di ironia nel giudicare i talenti di canto e danza.

Non è un mistero che la conduttrice di Canale 5 punti spesso su nomi di grande popolarità per creare un cast accattivante. In passato, la giuria ha visto avvicendarsi volti di spicco della televisione italiana, da Loredana Bertè a Stash, da Emanuele Filiberto fino a Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, nonostante fosse già impegnato con Tale e Quale Show di Carlo Conti, ha accettato di partecipare anche ad Amici, dimostrando che la competizione tra programmi può talvolta portare a una “condivisione” dei talenti.

Il colpo di scena

Proprio quando sembrava che Christian De Sica potesse essere il nuovo grande nome del serale di Amici 2025, è arrivata la conferma della sua partecipazione a un altro programma: Ne Vedremo Delle Belle, il nuovo format di Carlo Conti in onda su Rai 1. Il programma, descritto dallo stesso conduttore come uno “show-talent”, vedrà le grandi showgirl del passato sfidarsi a colpi di esibizioni e performance, unendo il linguaggio moderno del talent con l’atmosfera nostalgica del varietà.

La giuria, già composta da Mara Venier, accoglierà quindi anche De Sica e Frank Matano, con quest’ultimo annunciato da Dagospia. Un trio variegato, in cui l’esperienza del cinema e del teatro di De Sica si unirà alla verve comica di Matano e alla presenza rassicurante della Venier.

Ma la vera notizia è che Carlo Conti sarebbe riuscito a “soffiare” De Sica a Maria De Filippi, anticipando le sue mosse e assicurandosi il giudice prima che le trattative per Amici potessero concludersi.

Un “furto” tra amici?

Il retroscena, se confermato, sarebbe uno dei più curiosi di questa stagione televisiva. Maria De Filippi e Carlo Conti sono legati da un rapporto di grande stima reciproca, tanto da collaborare spesso e scambiarsi ospiti tra i loro programmi. Il “colpo” messo a segno da Carlo Conti esclude così apriori una vera e propria competizione dietro le quinte.

Un episodio simile si era già verificato con Cristiano Malgioglio, che da anni è uno dei volti di punta di Tale e Quale Show su Rai 1, ma che ha deciso di accettare anche il ruolo di giudice ad Amici, trovandosi a collaborare con entrambi i conduttori. Questo dimostra che le dinamiche televisive possono essere fluide e che non sempre un giudice o un volto noto resta legato a un solo programma.

Cosa succederà ora alla giuria di Amici 2025?

Con Christian De Sica fuori dai giochi, Maria De Filippi dovrà rivedere le sue scelte per la giuria del serale. I nomi più accreditati al momento sembrano essere Amadeus, in trattativa per un ruolo da giudice dopo il suo addio alla Rai, e Fedez, che potrebbe approdare ad Amici dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

Resta ancora da definire chi coprirà il ruolo di giudice tecnico per la danza: Giuseppe Giofrè appare sempre meno probabile a causa dei suoi impegni negli Stati Uniti, mentre prende quota l’ipotesi di Eleonora Abbagnato, già protagonista in passato del talent.