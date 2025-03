Brusco stop per amata fiction: parla la scrittrice

Dopo il successo delle prime tre stagioni, la fiction di Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco subisce un brusco stop. L’attesa per il quarto capitolo della serie con protagonista Luisa Ranieri si allunga ulteriormente, senza una data certa per il ritorno sul piccolo schermo. Il motivo? L’attrice, ormai uno dei volti più amati della televisione italiana, sarà impegnata in un nuovo progetto.

La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore: Luisa Ranieri sarà la protagonista di una nuova fiction targata Rai, intitolata La Preside. Le riprese iniziate a febbraio si svolgeranno tra Napoli, Caivano e Roma. Il progetto è ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica impegnata nella lotta contro la dispersione scolastica nel difficile quartiere del Parco Verde di Caivano.

Cosa cambia per Lolita Lobosco

A dare la notizia della nuova fiction è stato il portale NapoliCorriere.it, che ha svelato anche alcuni dettagli sulla produzione. La sceneggiatura è firmata da Luca Zingaretti, marito dell’attrice, e Cristiana Farina, già creatrice di Mare Fuori.

Luisa Ranieri ha espresso grande entusiasmo per questo nuovo impegno, definendolo un progetto a cui tiene molto perché infonde coraggio e speranza. Un progetto ambizioso che, però, ha inevitabilmente spostato in avanti la lavorazione di Lolita Lobosco 4. Secondo fonti interne alla produzione, la fiction non è stata cancellata, ma le riprese non inizieranno prima della fine del 2025, facendo slittare la messa in onda almeno al 2026.

Spero non sia un addio

A commentare la notizia è stata anche Gabriella Genisi, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie. In un’intervista ha espresso la speranza che la pausa sia solo temporanea, spiegando che per lei la fiction rappresentava un piacevole appuntamento fisso e che sarebbe bello vederla tornare sul piccolo schermo il prossimo anno.

Genisi ha anche ribadito la sua stima per Luisa Ranieri, sottolineando che l’attrice ha interpretato il ruolo di Lolita Lobosco con grande talento e che non avrebbe potuto immaginare una protagonista più adatta. “Mi auguro che non sia un addio. Era un piacevole appuntamento fisso, speriamo che torni sul piccolo schermo l’anno prossimo”, queste le parole della Genisi.

I fan in rivolta

L’annuncio del rinvio ha scatenato un’ondata di commenti sui social, dove l’hashtag #LolitaLobosco è rapidamente entrato tra i trend di X (ex Twitter). Molti spettatori, delusi dalla mancanza di certezze, hanno espresso il timore che la serie possa essere accantonata definitivamente.

Alcuni utenti si dicono sicuri che la pausa sia solo una strategia per creare attesa, mentre altri temono che la Rai possa decidere di cancellarla. Tra i messaggi più diffusi sui social, c’è chi ritiene che fermare una delle poche fiction di qualità sia un errore e chi sottolinea che la serie ha sempre ottenuto ascolti molto alti.

Per ora, nessuna comunicazione ufficiale da parte della Rai, ma considerando il grande successo della fiction, sembra difficile che l’emittente decida di interrompere definitivamente la produzione. Il lungo stop potrebbe cambiare gli equilibri della serie e rendere più difficile il ritorno immediato. Resta solo da capire quando Lolita Lobosco tornerà davvero in onda.