L’addio inaspettato non significa la fine

Ieri sera si è conclusa su Rai 1 la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie che ha conquistato milioni di spettatori e consacrato Vanessa Scalera tra i volti più amati della televisione italiana. Un finale che ha lasciato il pubblico con sentimenti contrastanti, soprattutto dopo l’annuncio dell’attrice: la quinta stagione sarà l’ultima in cui vestirà i panni della magistrata dai modi ruvidi e dal guardaroba eccentrico. La notizia ha scatenato una valanga di reazioni sui social, tra chi si dice dispiaciuto per la fine di un’era televisiva e chi difende la scelta dell’attrice, considerandola naturale dopo anni di successi.

Durante una recente intervista a Il Messaggero, Vanessa Scalera ha confermato che lascerà la serie dopo la quinta stagione. Dopo anni di successi e di trasformazioni sul piccolo e grande schermo, l’attrice ha deciso di mettere un punto alla sua esperienza con Imma Tataranni, pur riconoscendo quanto il personaggio le sia stato fondamentale per la carriera.

Questa decisione, però, non è stata accolta bene da molti fan, che speravano in una prosecuzione della fiction anche oltre i limiti imposti dai romanzi di Mariolina Venezia, da cui la serie ha tratto ispirazione. Secondo molti spettatori, infatti, la serie aveva ormai preso una direzione indipendente rispetto ai libri e poteva continuare con nuove trame e sviluppi inediti.

La delusione del pubblico

Sui social network sono tantissimi i commenti di spettatori affezionati che esprimono delusione e amarezza per l’addio di Vanessa Scalera. Per molti fan, la magistrata di Matera è diventata un’icona della serialità italiana, un personaggio amato non solo per il suo carattere burbero e ironico, ma anche per la profondità con cui è stato costruito nel corso delle stagioni.

In tanti ritengono che la serie avrebbe potuto proseguire ancora per molte stagioni, dal momento che si era ormai distaccata dalle trame originali dei romanzi e aveva conquistato una propria identità autonoma. Se da un lato c’è chi non accetta la decisione di Vanessa Scalera, dall’altro c’è anche chi la difende, riconoscendo la volontà dell’attrice di cercare nuove sfide.

Molti sottolineano come il successo di Vanessa Scalera negli ultimi anni sia stato travolgente: dalla trasformazione in Cosima Misseri nella serie Qui non è Hollywood al ruolo nella serie Netflix Storia della mia famiglia, senza dimenticare la partecipazione al film Diamanti di Ferzan Özpetek. Per molti spettatori, la sua uscita di scena è una scelta comprensibile, frutto della necessità di non restare ingabbiata in un solo personaggio.

La quinta stagione sarà davvero l’ultima?

L’addio dell’attrice apre interrogativi anche sul destino della serie stessa. Senza Vanessa Scalera, Imma Tataranni dopo la quinta stagione, potrà continuare con un’altra attrice o sarà definitivamente cancellata? Al momento non ci sono conferme ufficiali perché è presto parlarne , ma i fan sperano in un ripensamento o, almeno, in una conclusione degna di un personaggio entrato nel cuore del pubblico.

Ciò che è certo è che, con l’annuncio della sua uscita, la questa stagione sarà attesissima, non solo per scoprire il destino della magistrata di Matera, ma anche per capire come gli autori gestiranno l’uscita di scena della protagonista. L’attesa è già alta, e il pubblico è pronto a seguire ogni evoluzione della vicenda, con la speranza che Imma Tataranni possa, in qualche modo, continuare a vivere ancora a lungo.