Super promozione e nuovo programma: le reazioni

“Belve” raddoppia su Rai con un nuovo spin-off Crime. Il programma di Francesca Fagnani, già confermato per una nuova stagione, avrà un’edizione speciale incentrata sulla cronaca nera. L’annuncio è arrivato direttamente dalla giornalista, durante un evento con RCS Academy, dove ha anticipato i primi dettagli sul format.

L’idea di questa nuova versione è quella di dare voce ai protagonisti dei fatti di cronaca, portando sul celebre sgabello non più solo personaggi dello spettacolo o della politica, ma anche persone coinvolte direttamente nei casi di cronaca più noti degli ultimi anni. Un progetto che si discosta dal format originale, ma che promette di mantenere lo stesso stile diretto e senza filtri.

Un solo episodio per testare il pubblico

Per il momento, la Rai ha previsto una sola puntata, che sarà trasmessa in una data ancora da definire. L’obiettivo è verificare la reazione del pubblico prima di dare il via a una possibile serie di appuntamenti.

Il focus sarà su storie reali, con interviste a chi ha vissuto direttamente eventi drammatici. “Sarà un viaggio nella mente di chi ha sbagliato, di chi ha attraversato il male e lo ha inferto al prossimo”, ha spiegato la Fagnani. Un approccio che ricorda il celebre Storie Maledette, ma con una chiave di lettura ancora più intima e spietata.

Interviste esclusive con protagonisti della cronaca

Il pubblico avrà modo di ascoltare le testimonianze di chi è stato coinvolto in casi di omicidi, truffe o altri crimini che hanno segnato l’opinione pubblica. Gli interrogativi sono tanti: come pensa un colpevole? Cosa prova un testimone che ha assistito a un evento sconvolgente?

L’idea di affrontare questi temi in un talk-show ha già diviso l’opinione pubblica. C’è chi vede in “Belve Crime” un’occasione per approfondire la psicologia criminale e chi teme che possa trasformarsi in una spettacolarizzazione della violenza.

Una lista di possibili ospiti già virale sui social

I social sono già in fermento e molti utenti hanno iniziato a fare nomi di possibili ospiti. Tra i più citati, Gianfranco Stevanin, Sabrina e Michele Misseri, Rosa e Olindo, fino ad Alberto Stasi. L’idea di sentire direttamente la voce di chi è stato protagonista di questi eventi attira e allo stesso tempo inquieta.

Alcuni esperti di comunicazione televisiva sottolineano come il successo di questo format dipenderà molto dal modo in cui verranno gestite le interviste. La Fagnani ha dimostrato di saper affrontare temi delicati, ma la sfida sarà evitare la deriva del sensazionalismo.

Lo slittamento della prima puntata

Secondo quanto riporta Libero, La data inizialmente ipotizzata per la messa in onda era il 13 maggio, ma subirà uno slittamento a causa della semifinale dell’Eurovision. La Rai sta valutando il momento più strategico per il lancio di questa nuova scommessa.

Se il pubblico risponderà in modo positivo, “Belve Crime” potrebbe diventare un appuntamento fisso nel palinsesto della rete. Intanto, cresce l’attesa per scoprire quali saranno i primi ospiti e quali segreti verranno rivelati.