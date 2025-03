L’attacco duro della Lucarelli a De Martino

L’ esordio di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi ha diviso il pubblico sin dalle prime puntate. Tra i commenti più critici nei suoi confronti spicca quello di Selvaggia Lucarelli, che all’inizio della stagione televisiva aveva espresso dubbi sulla scelta della Rai di affidare il celebre format all’ex ballerino. Ora, a distanza di mesi, il suo giudizio è tornato virale, riaccendendo il dibattito tra i sostenitori del conduttore e i suoi detrattori.

Lo scorso settembre, dopo la prima settimana di messa in onda, Selvaggia Lucarelli aveva commentato la performance di Stefano De Martino con un post articolato sui social. Secondo la giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, il nuovo conduttore non sarebbe stato ancora pronto per un programma così importante.

“Stefano De Martino ad ‘Affari tuoi’ non funziona. Seppure la camicia bianca col cravattino gli doni parecchio e valorizzi le sue spalle, sembra che abbia le spalle ancora troppo piccole per questo programma. Per ora.” aveva scritto Lucarelli, sottolineando come la Rai avesse puntato su De Martino “a scatola chiusa”.

Il dibattito sui social

Il post di Selvaggia Lucarelli aveva immediatamente acceso il dibattito sui social, con commenti contrastanti. Alcuni utenti avevano difeso De Martino, evidenziando la sua capacità di gestire le dinamiche del gioco con freschezza e spontaneità. Un messaggio in particolare aveva colpito Lucarelli: “Io lo trovo perfetto nel suo ruolo, mai invadente, giovane, fresco e capace di prendere al volo qualsiasi battuta arrivi. L’essere napoletano aiuta.”

L’opinionista non aveva esitato a replicare con ironia: “L’essere napoletano lo aiuta?”, mettendo in discussione l’idea che la provenienza geografica possa essere un fattore determinante nella conduzione di un programma televisivo.

Gli ascolti

A mesi di distanza, il giudizio di Selvaggia Lucarelli è tornato al centro dell’attenzione dopo un servizio di Striscia la Notizia. A difesa di Stefano De Martino alcuni fan sottolineavano come fosse difficile dare giudizi definitivi sul suo operato e il post della giornalista è stato ripreso dai fan del conduttore.

Molti utenti hanno ribadito che, nonostante qualche incertezza iniziale, De Martino ha saputo conquistare il pubblico, registrando ascolti più che soddisfacenti. Qualcuno ha anche fatto notare come le parole di Lucarelli siano state smentite dai dati: “Fortuna che non funziona!! 25% di share con una media di 4 milioni e mezzo di telespettatori… Ad oggi il programma più visto di tutte le TV.”

La discussione sul debutto di Stefano De Martino dimostra quanto sia difficile valutare un conduttore dalle prime puntate di un programma storico come Affari Tuoi. Se da un lato Selvaggia Lucarelli aveva espresso dubbi sulla sua tenuta alla guida dello show, dall’altro i numeri sembrano aver premiato la scelta della Rai. A distanza di mesi, il dibattito resta aperto: De Martino ha davvero superato le aspettative o la sua conduzione è ancora acerba? Il pubblico, come sempre, ha l’ultima parola