Commento di Monica Setta su Marini & Co: è già polemica?

La prima puntata di Ne Vedremo delle Belle, il nuovo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, ha regalato al pubblico sfide divertenti e momenti cult, ma a far discutere non è stato solo il programma in sé. A lanciare una simpatica frecciata alla trasmissione è stata Monica Setta, che ha notato una curiosa coincidenza nel cast del programma, ironizzando con un commento sui social.

La giornalista e conduttrice ha scritto su X (ex Twitter) una frase che non è passata inosservata: “Mi hanno svuotato #StorieDiDonneAlBivio per fare #NeVedremoDelleBelle”. Un’osservazione che fa riferimento al fatto che molte delle showgirl protagoniste del nuovo varietà di Carlo Conti sono state ospiti della sua trasmissione, Storie di donne al bivio. Con tono scherzoso, Setta ha evidenziato come il cast dello show sia composto da volti femminili che hanno già raccontato le loro storie nel suo programma. Più che una polemica, come è parso ad alcuni lettori che ci hanno segnalato il Tweet, sembra davvero un semplice e simpatico commento.

A rendere il tutto ancora più divertente è stato un commento di un utente che ha suggerito che anche Monica Setta avrebbe potuto essere coinvolta nello show, magari come ospite o giudice. La sua risposta, altrettanto ironica, è stata: “Potevano chiedere pure a me!”, dimostrando di aver preso la situazione con leggerezza e spirito.

La prima puntata di Ne Vedremo delle Belle

Intanto, il nuovo programma di Carlo Conti ha debuttato rispettando le aspettative della vigilia, offrendo divertenti sfide tra dieci showgirl del mondo dello spettacolo. Il format prevede che, di volta in volta, una delle concorrenti peschi una carta e, se trova la regina di cuori, possa scegliere chi sfidare tra le colleghe.

Ad accompagnare e giudicare le prove delle concorrenti c’è una giuria d’eccezione, composta da Frank Matano, Mara Venier e Christian De Sica, che ha avuto il compito di valutare le esibizioni delle protagoniste.

Uno dei momenti più discussi della serata è stato lo scontro tra Valeria Marini e Veronica Maya, scaturito da una presunta antipatia pregressa. La Maya ha infatti deciso di sfidare la Marini in una prova di ballo, spiegando di averlo fatto perché quest’ultima l’avrebbe definita “sapientina”. Alla fine, la gara è stata decisa dai giudici, che hanno premiato Maya con un punteggio di 13 a 10.

Un altro episodio degno di nota ha visto Valeria Marini protagonista di una polemica sui social, dopo aver accusato Patrizia Pellegrino di aver comprato follower per vincere il televoto. Un’affermazione che ha acceso il dibattito tra i fan dello show.

Le sfide della serata

Il programma ha visto sfidarsi diverse showgirl in prove di canto, ballo e musical: Pamela Prati vs. Angela Melillo: le due si sono esibite in un lip-sync sulle note degli ABBA. La giuria ha premiato Pamela Prati. Carmen Russo vs. Laura Freddi: hanno cantato in duetto “Pelle di diamante” di Marcella Bella. Anche in questo caso, il giudizio della giuria è stato determinante e ha assegnato la vittoria a Laura Freddi.

Adriana Volpe e Lorenza Mario sono state tra le altre protagoniste della serata, raccogliendo punteggi significativi. Alla fine delle cinque manche, i giudici hanno distribuito punti extra alle vincitrici delle sfide, decretando Pamela Prati come trionfatrice della serata.

Il primo “meme” dello show

A catalizzare l’attenzione del pubblico è stata ancora Valeria Marini, che alla lettura della classifica finale ha mostrato una reazione divertente e teatrale. La showgirl ha commentato con un’espressione destinata a diventare un meme: “Sono rimasta molto male, ogni volta faccio la figura di Cenerentola!”. Un momento che ha già scatenato l’ironia sui social, con gif e battute che riprendono la sua espressione delusa.

Carlo Conti ha spiegato che le classifiche delle puntate settimanali verranno sommate fino alla finalissima, in cui sarà decretata la vincitrice assoluta del programma.

Nel frattempo, il commento di Monica Setta ha aggiunto un pizzico di pepe al dietro le quinte del programma, dimostrando come anche fuori dallo studio non manchino le battute e le rivalità tra i volti dello spettacolo. Chissà se nei prossimi episodi ci sarà qualche riferimento alla sua simpatica frecciata: ne vedremo davvero delle belle?