Joele Uomini e Donne | chi è | perché è stato cacciato

È durata pochissimo l’avventura di Joele a Uomini e Donne. Il tronista 26enne è stato cacciato da Maria De Filippi dopo una manciata d’esterne. Il motivo? La sua scorrettezza nei confronti del programma. Joele avrebbe infatti approfittato di un ballo per chiedere alla sua corteggiatrice preferita di sentirsi lontano dalle telecamere (cosa vietatissima!).

Chi è Joele Uomini e Donne

Joele Milan, 26enne di Dolo, è cresciuto a Mirano (Venezia). Ha raccontato, nel suo video di presentazione, di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata. E di essere pronto ad innomarsi davvero. Tronista della stagione 2021-2022 di Uomini e Donne, Joele ha iniziato la sua avventura al fianco di Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti.

Ma se Matteo ha scelto, e le ragazze stanno ancora conoscendo i loro pretendenti, Joele Uomini e Donne è stato cacciato. Diplomato in Ragioneria, vive con la mamma e con l’adorato carlino. Lavora presso la concessionaria d’auto Stefar, nella sua città, e sostiene d’aver finito la sua precedente relazione quando ha scoperto la fidanzata a letto col suo migliore amico.

Perché Joele è stato cacciato da Uomini e Donne?

Perché Joele Uomini e Donne è stato cacciato? A fornire una risposta è stata la corteggiatrice “incriminata”, Ilaria Melis. Secondo la ragazza, durante un ballo, Joele l’avrebbe invitata a sentirsi lontano dalle telecamere, all’oscuro dalla redazione. Il 26enne le avrebbe fatto notare che, il suo migliore amico, aveva iniziato a seguirla sui social. E che si sarebbero potuti sentire tramite lui. “Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione” ha spiegato la Melis. Sembra infatti che Joele fosse molto preso da lei, tanto da parlarne ai genitori e agli amici.

E che proprio il migliore amico gli avrebbe consigliato di portarla fino alla fine del trono, sentendola però al di fuori. “Dal momento in cui faccio vedere questa clip, non posso più continuare a raccontare due persone che si conoscono perché il tuo trono è compromesso” avrebbe detto la De Filippi al tronista, cacciandolo (di fatto). Joele e Ilaria stanno insieme, dunque? Per il momento no. O meglio: i due non lo hanno confermato né smentito. Ilaria ha però da subito manifestato la voglia di sentirlo e di conoscerlo fuori dal programma.

