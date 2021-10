Violante Placido chi è Elena di Fino all’ultimo battito | carriera | vita privata

Scopriamo chi è Violante Placido, tra i protagonisti della fiction “Fino all’ultimo battito” dove interpreta Elena. La carriera e la vita privata della figlia di Michele Placido

Violante Placido è una celebre attrice italiana, nata a Roma l’1 maggio 1976, figlia di Michele Placido e Simonetta Stefanelli. Figlia d’arte, oltre che sorella, considerando come anche suo fratello Brenno faccia l’attore. Ha esordito nel 1993 al fianco di suo padre in Quattro bravi ragazzi. Vanta una ricca filmografia cinematografica e televisiva. Candidata ai David di Donatello, ai Nastri d’argento e al Globo d’oro, ha anche esordito nel mondo della musica, pubblicando due album.

Violante Placido: vita privata

Figlia degli attori Michele Placido e Simonetta Stefanelli, Violante Placido è stata a lungo impegnata in una relazione serie con l’attore Fabio Troiano. I due si sono lasciati da tempo e in seguito, al fianco del regista Massimiliano D’Epiro, ha avuto un figlio. Il suo nome è Vasco ed è nato il 5 ottobre 2013.

La carriera di Violante Placido

Il suo esordio nel mondo del cinema è avvenuto nel 1993 con Quattro bravi ragazzi di Claudio Camarca. Ha recitato al fianco di un giovane Stefano Accorsi in Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Ha recitato con grandi registi, compreso suo padre Michele Placido, che l’ha diretta in Ovunque sei.

Alla lunga lista si aggiungono film come La cena per farli conoscere di Pupi Avati e pellicole internazionali come The American, con George Clooney, e Ghost Rider con Nicolas Cage. Tante anche le produzioni televisive, italiane e straniere, come Transporter: The Series di Luc Besson.

Fino all’ultimo battito

Il 23 settembre 2021 ha avuto inizio Fino all’ultimo battito, fiction Rai con protagonisti Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Dodici episodi diretti da Cinzia TH Torrini. Una storia drammatica ambientata in Puglia.

Il suo personaggio è quello di Elena Ranieri. È una donna impegnata in un divorzio. Il suo matrimonio, che ha dato vita a sua figlia Anna, si è concluso. La donna ritrova però l’amore in Diego Mancini. Questi è un chirurgo da poco trasferitosi in questa splendida regione. La coppia ha un figlio, Paolo, al quale viene però diagnosticata una cardiopatia. Per salvarlo, suo padre si piegherà ai ricatti di un boss latitante.

