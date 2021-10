Greta Mastroianni fidanzata di Gianmaria Antinolfi del Gfvip è figlia d’arte? Scopriamo anche se la loro storia e al Capolinea per Sophie Codegoni

Tra i protagonisti del GF Vip c’è Gianmaria Antinolfi, influencer e imprenditore napoletano, che parlando della sua situazione sentimentale con Raffaella Fico ha fatto emergere la presenza, nella sua vita, di una donna, con cui si è frequentato prima di entrare nella casa. La donna in questione è Greta Giulia Mastroianni: scopriamo dunque chi è questa misteriosa donna e la relazione che intercorre tra i due.

Chi è Greta Giulia Mastroianni

In realtà non si sa moltissimo della fiamma di Antinolfi. La donna è fuori dal mondo dello spettacolo e del gossip, ma come si evince dal suo profilo Instagram posa come modella. Profilo che non presenta però alcuna foto col concorrente del GF, d’altronde nemmeno lui ne ha, anche perché, come ha ammesso lo stesso Antinolfi, i due si conoscono da poco e lui non le ha promesso ancora nulla.

“Entro con te nel cuore, ma vado a fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, non so quanto tempo durerà. Sono una persona di parola per me è la cosa più importante che ha un uomo, siamo quello che diciamo, se dico una cosa devo mantenerla, quindi le ho detto di non poterle dare la garanzia al 100%, posso solo darti la garanzia che sei nel mio cuore, entro con te nel cuore, che sei una persona talmente speciale che dovrei incontrare chissà che cosa”. Queste sono le parole che Antinolfi ha raccontato di aver detto a Greta prima di entrare nella casa.

Parlando poi, all’interno della casa, con Raffaella Fico e Carmen Russo, Antinolfi ha ammesso di non sentirsi ancora innamorato di Greta: “Io non sono innamorato, non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno. Ma io ho un sentimento fortissimo però non so”.

Il triangolo con Sophie Codegoni

A complicare ancora di più la situazione c’è anche però un’altra concorrente del GF Vip, Sophie Codegoni, cui Antinolfi ha dichiarato i propri sentimenti. Dopo una furiosa lite che ha coinvolto anche Soleil Sorge, l’imprenditore napoletano ha avuto il coraggio di parlare con l’ex tronista, rivelandole ciò che prova.

Una situazione che si fa sempre più complessa e intricata, con Greta che aspetta Antinolfi fuori dalla casa, ma lui che sta vivendo l’emergere dei nuovi sentimenti per Sophie all’interno. La storia tra Greta e Antinolfi potrebbe dunque essere definitivamente al capolinea.

