Chi è Vinny di Beautiful? Scopriamo tutto su uno dei personaggi della nota soap opera e sull’attore che lo interpreta.

In Italia è ancora un personaggio marginale, ma stando alle anticipazioni americane, Vinny è tutt’altro che un personaggio secondario. Quello che oggi sembra l’unico amico di Thomas, è destinato a un ruolo ben più grande, facendo finire sotto lo spettro della dipendenza Steffy e falsificando il test del Dna per capire da chi aspetta un figlio. Scopriamo dunque tutto su Vinny Walker e su Joe LoCicero, l’attore che lo interpreta.

Chi è Vinny Walker

Come detto, in Italia è ancora un personaggio marginale, ma Vinny è destinato a un ruolo molto importante, con una fine per tragica. Prima andrà finire in prigione, e poi verrà ucciso, ma il mistero riguarda proprio l’assassino dello spacciatore.

Stando alle anticipazioni che vengono dall’America, dove la programmazione è più avanti, Vinny è destinato a morire in situazioni abbastanza misteriose. Insomma, bisogna tenere sott’occhio Vinny, perché sarà al centro di un bell’intrigo molto presto.

Chi è Joe LoCicero

A dare il volto a Vinny Walker in Beautiful è Joe LoCicero, attore nativo del New Jersey, classe 1986, che si sta facendo strada negli ultimi tempi nel mondo dello spettacolo. Nonostante la passione della recitazione fin da bambino, il suo primo ruolo di rilievo risale al 2016, nella soap Jane The Virgin.

Da lì, LoCicero ha iniziato a farsi un nome, approdando poi anche in Beautiful per vestire i panni di Vinnie Walker. L’altra grande passione di LoCicero, oltre alla recitazione, è quella per la moda e per lo sport, su tutti il muay Thai. Dal 2019 è sposato con Gina Rodriguez, attrice protagonista proprio di Jane The Virgin.

