Chi è Francesca Alotta di Tale e Quale | matrimonio | figli | canzoni |Aleandro Baldi oggi

Francesca Alotta tra le papabili vincitrici dell’ultima edizione di Tale e Quale Show non è solo la cantante di “Non Amarmi” con Aleandro Baldi, ecco le sue canzoni

Francesca Alotta, cantante in gara a Tale e Quale show, ha la musica nel sangue. Ha origine siciliane, è infatti nata a Palermo nel 1968 e l’età è di 53 anni. Suo padre era il noto cantante Filippo Alotta, noto artista e compositore della sua epoca. Fin da piccola la passione della concorrente del programma condotto da Carlo Conti è la musica.

Si distingue, infatti, come corista di cantanti italiani di grido come Mietta e come volto del gruppo “Le Compilation”. La sua voce è tra scalda lo studio di Domenica In nei primi anni 90, per poi dedicarsi alla carriera da solista.

Non Amarmi, Francesca Alotta e Aleandro Baldi a Sanremo

Il successo arriva con il Festival di Sanremo. Nella sezione novità Francesca Alotta e Aleandro Baldi cantano “Non Amarmi” nel 1992 e vincono nella loro categoria. Una vera e propria hit planetaria, ancora oggi tra le canzoni più scelte al karaoke. Chi non ha mai canticchiato “Dimmi perché piangi, di felicità..Non Amarmi per il gusto di qualcosa di diverso..?” Dopo l’Alotta incide un album proponendo come estratto il singolo Fragilità.

Aleandro Baldi oggi

Leggendo l’articolo di Contrataque vi sarete chiesti “Che fine ha fatto Aleandro Baldi di Non Amarmi?” Prima di elencarvi tutte le canzoni più famose di Francesca Alotta di Tale e quale show, facciamo un passo indietro e spulciamo un po’ le curiosità sulla vita privata dell’artista vincitore del Festival di Sanremo del 1994.

Aleandro Baldi è nato in provincia di Firenze nel 1959, oggi la sua età è di 62anni. Dopo essere stato negli anni 90 sulla cresta dell’onda e aver vinto Sanremo nel 1994, oggi si dedica alla musicoterapia. Ha moglie e figli, ma non si conosce la loro identità nonostante abbia un profilo Instagram attivo @aleandrobaldireal

Francesca Alotta canzoni

Ecco tutte le canzoni più famose di Francesca Alotta:

Non Amarmi

Un anno di noi

Fragilità

Luna

Buonanotte alla Luna

Francesca Alotta matrimonio, figli, vita privata

Il matrimonio di Francesca Alotta è finito qualche anno fa, quando ha scoperto che l’ex marito la tradiva mentre era incinta. Per il dispiacere ha perso il figlio che aspettava. Ha sconfitto anche una brutta malattia, un cancro. Oggi è serena, bella e sorridente sul palco di Tale e Quale show e sul suo profilo Instagram @francescoalottaofficial. Non ci risulta che abbia un fidanzato.

