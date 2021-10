Silvia Salis chi è | marito Fausto Brizzi | matrimonio

Grande protagonista dell’atletica italiana, Silvia Salis è ospite di “Oggi è un altro giorno”. Nel 2020 si è sposata con il regista Fausto Brizzi

Silvia Salis è stata una vera e propria stella dell’atletica italiana. Campionessa di lancio del martello, specialità che l’ha vista ottenere ben 10 titoli italiani. Nata a Genova il 17 settembre 1985, è stata imbattuta dal 2010 al 2015 ai vari campionati nostrani disputati. Dal 14 novembre 2020 è sposata con il regista Fausto Brizzi.

Chi è Silvia Salis

L’esordio come martellista è avvenuto molto presto, dopo essersi avvicinata all’atletica a 8 anni. Al fianco di Clarissa Claretti ed Ester Balassini, è tra le specialiste ad aver dato maggior lustro a questa disciplina a livello nazionale ed europeo.

La parte finale della sua carriera, ricca di successi, non è stata delle più felici. Ha dovuto smettere per un serio infortunio, dopo essere stata accusata d’aver eluso un controllo antidoping ed essere stata assolta.

Silvia Salis ha sempre tenuto alla propria privacy. Non si hanno infatti notizie pubbliche di fidanzati prima del 2019. Lo scoop di Chi svela la sua storia con il regista Fausto Brizzi, che ha portato i due alle nozze.

L’addio allo sport praticato non ha posto la parola fine alla sua avventura in questo ambiente. È stata infatti eletta nel Consiglio Nazionale del CONI, il Comitato Olimpico Italiano. Nel 2021 è stata eletta vicepresidente vicario del CONI.

Matrimonio con Fausto Brizzi

A gennaio 2019 è stata fotografata in compagnia del regista Fausto Brizzi. I due sono da subito divenuti una coppia molto chiacchierata. Vi è infatti una netta differenza anagrafica, pari a 17 anni. Brizzi ha infatti compiuto 52 anni, mentre lei ne ha 36.

Il loro non è stato soltanto un colpo di fulmine passeggero, anzi. Alla fine del 2020, circa due anni dopo la foto dello “scandalo”, si sono sposati. Non si tratta delle prime nozze per Fausto Brizzi. Il regista aveva infatti sposato nel 2014 l’attrice Claudia Zanella, con cui aveva lavorato sul set di Pazze di me. Da quest’unione ha avuto una figlia, Penelope Nina. La coppia si è separata dopo quattro anni, subendo anche il contraccolpo dello scandalo che aveva coinvolto lui.

