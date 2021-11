Chi è Diego Tavani di Uomini e Donne, cavaliere di Ida

Scopriamo chi è Diego Tavani di Uomini e Donne, cavaliere che ha subito attirato le attenzioni e conquistato il cuore di Ida: vita privata e lavoro

Diego Tavani è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Dal primo giorno ha attirato le attenzioni per la simpatia e la veracità, in particolare conquistando la stima di Gianni Sperti. Dopo alcune settimane, ha chiesto ad Ida di uscire. Scopriamo chi è Diego Tavani, la sua storia e la vita privata del cavaliere.

Chi è Diego Tavani

Nato nel 1978, età 43 anni, Diego Tavani è nato a Roma e dopo aver studiato ragioneria ha iniziato a lavorare nel bar tabaccheria di proprietà della sua famiglia. Ha anche un passato da calciatore infatti è stato portiere della Turris, squadra che milita attualmente in serie C. Già sposato, ha un figlio che si chiama Leonardo mentre non si hanno notizia sulla ex moglie. Tifosissimo della Lazio, è appassionato di automobili e barche. Tra le poche informazioni trapelate sul suo conto, si sa che ha un cane a cui è molto legato. Ha scelto di partecipare a Uomini e Donne dopo il matrimonio fallito, il suo obiettivo è quello di trovare una donna differente rispetto a quelle conosciute finora.

Diego e Ida, la storia a Uomini e Donne

L’esperienza di Diego Tavani in quest’edizione di Uomini e Donne è iniziata con Vittoria. L’uomo è infatti uscito per poco tempo con la dama che poi è stata attirata da Graziano. Proprio per questo Diego ha rinunciato perché non accetta l’idea che una persona si possa concentrare contemporaneamente su più uomini. Subito dopo ha chiesto ad Ida di uscire approfittando della fine della frequentazione tra la donna e Marcello.

Dopo una passeggiata a Castel Gandolfo, i due si sono baciati. Tra gli aspetti che più hanno colpito è stata l’ammissione da parte di Diego sulla sua situazione. Il cavaliere ha infatti ammesso che se si trova da solo è in buona parte per colpa sua. Al magazine di Uomini e Donne ha dichiarato: “Ida incarna il mio prototipo di donna, ma quello che più mi piace di lei è il suo sorriso, il modo che ha di vestire, anche il suo profumo”. Lo stesso Diego non esclude un futuro insieme: “Non avrei problemi a ridisegnare la mia vita qualora nascesse un sentimento profondo. Sarei disposto a lasciare Roma”.

Nonostante tutte le buone premesse, un colpo di scena ha spezzato l’idillio. La coppia Ida e Diego voleva infatti uscire dal programma però Tina è riuscita a far cambiare idea al cavaliere, che dopo aver interrotto la frequentazione non ha trattenuto le lacrime.

