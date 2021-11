Iva Zanicchi da giovane | ieri e oggi FOTO

Iva Zanicchi, vediamo le foto di ieri e di oggi della famosissima cantante: com’era prima e com’è ora.

Quella di Iva Zanicchi è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Oggi, la cantante sta celebrando la sua lunghissima carriera col programma D’Iva, che ripercorre tutta la sua vita, attraverso le sue canzoni più famose e con la partecipazioni di tanti ospiti e amici. Un’occasione dunque per guardare indietro e vedere com’era prima la cantante e com’è adesso.

Iva Zanicchi ieri e oggi

Sopra possiamo vedere alcune foto di una giovane Iva Zanicchi, risalenti ai primi i successi negli anni ’60 grazie alle partecipazioni al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston, la cantante ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica italiana, come Zingara con cui vinse l’edizione del 1969, il suo secondo successo dopo quello del 1967 con Non pensare a me in duetto con Claudio Villa.

Qui possiamo vedere invece una foto di Iva Zanicchi oggi. Il tempo è passato, oggi la cantante ha ben 81 anni, ma non ha perso quella grinta e quella voglia che aveva sin dai suoi esordi nel mondo della musica. La carriera della cantante, lunga ormai più di 60 anni, è stata molto varia, è passato dai grandi successi degli anni ’60 e ’70 a un silenzio di circa 20 anni, col ritorno poi negli anni 2000 nel mondo della musica.

La cantante ha all’attivo anche un’esperienza politica, che non ha portato a risultati evidentemente tangibili, e molte apparizioni in televisione, come concorrente e giurata in diversi programmi. Ora, con D’Iva possiamo ripercorrere la carriera di una delle più grandi cantante italiane e vedere com’è cambiata nel tempo.

