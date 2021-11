Spiderman 3: trama e cast

Spiderman 3 è l’ultimo film della trilogia di Sam Raimi dedicata all’Uomo Ragno. Uscito al cinema nel 2006, ha come protagonista Tobey Maguire. Una pellicola molto criticata, che chiude in maniera amara un trittico entrato nel cuore dei fan.

Trama e cast

Ne è passato di tempo dal morso del ragno. Peter Parker è infine riuscito a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e il mondo dei supereroi. Può godersi serenamente la propria storia d’amore con Mary Jane Watson, tentando di costruirsi una carriera e non morire sotto le grinfie dei propri nemici.

Tutto procede per il meglio anche per MJ, che ha ricevuto una parte da protagonista in un musical di Broadway. Una sera, però, mentre i due passeggiano in un parco, un piccolo meteorite cade poco lontano. Questo espelle una sostanza nera (Venom) che finisce con l’attaccarsi al costume di Spiderman.

Un momento cruciale, che cambia radicalmente l’animo di Peter. La sua parte peggiore viene a galla e questo lo spinge ad allontanarsi da MJ. In città, intanto, giungono nuove minacce da fronteggiare.

Ecco il cast di Spiderman 3:

Tobey Maguire: Peter Parker / Spider-Man

Kirsten Dunst: Mary Jane Watson

James Franco: Harry Osborn / New Goblin

Thomas Haden Church: Flint Marko / Uomo Sabbia

Topher Grace: Eddie Brock / Venom

Rosemary Harris: May Parker

K. Simmons: J. Jonah Jameson

Bryce Dallas Howard: Gwen Stacy

James Cromwell: George Stacy

Dylan Baker: Curt Connors

Bill Nunn: Robbie Robertson

Elizabeth Banks: Betty Brant

Theresa Russell: Emma Marko

Ted Raimi: Hoffman

Perla Haney-Jardine: Penny Marko

Elya Baskin: Mr. Ditkovich

Mageina Tovah: Ursula Ditkovich

Michael Papajohn: Dennis Carradine

Cliff Robertson: Ben Parker

Willem Dafoe: Norman Osborn / Goblin

Bruce Campbell: maître

Spider-Man: No Way Home, Tobey Maguire

A dicembre 2012 arriverà al cinema Spider-Man: No Way Home. Si tratta del terzo film standalone con protagonista Tom Holland. Il capitolo conclusivo di una trilogia che, ad oggi, non sappiamo se avrà un seguito.

Stando alla sinossi diffusa, Peter si ritroverà a raggiungere Doctor Strange per ottenere un favore di enorme importanza. Il mondo conosce l’identità segreta di Spiderman, ovvero sa che è lui a indossare la maschera.

Questo ha reso la sua vita un inferno e vorrebbe che Strange riuscisse a cancellare la memoria di tutti. Lo stregone è in grado di farlo e inizia la procedura (rischiosa). Peter però si rende conto che in questo modo perderà tutti i momenti con MJ, che ora è la sua fidanzata. I suoi interventi disturbano Strange e qualcosa va per il verso sbagliato.

Per risolvere la questione Peter dovrà viaggiare attraverso altre dimensioni, scoprendo i meandri del Multiverso. Si ritroverà faccia a faccia con nemici di precedenti franchise, ovvero quelli di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Va da sé che il pubblico si aspetti di poter apprezzare sul grande schermo i tre Spiderman riuniti. Maguire e Garfield non hanno confermato e quest’ultimo ha addirittura smentito le indiscrezioni. Siamo però quasi certi che siano tentativi disperati di mantenere il segreto ed evitare lo spoiler.

