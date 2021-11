Chi è la conduttrice di Quarto Grado Alessandra Viero | marito | figli

Alessandra Viero è una nota giornalista, ben nota al grande pubblico per essere uno dei volti di Mediaset. Conduce Quarto Grado al fianco di Gianluigi Nuzzi.

Conosciamo un po’ meglio la giornalista Alessandra Viero, volto di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi. Nata in Veneto, a Sandrigo, in provincia di Vicenza il 16 aprile 1981. Laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la propria carriera con alcune testate locali, divenendo giornalista professionista nel 2006.

Chi è Alessandra Viero

I primi anni Duemila sono fondamentali per la sua formazione post laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trento. Si è formata grazie ad alcune testate locali e poi ha sostenuto l’esame per diventare giornalista professionista nel 2006. Due anni dopo ha fatto il proprio debutto come volto di Mediaset. Era un’inviata speciale del Tg4 e lettrice di agenzie in studio.

Il grande salto in avanti è stato effettuato nel 2011, quando è diventata una conduttrice di punta del canale all-news TGcom24. Nel 2012 le viene invece data la chance di condurre Pomeriggio Cinque Cronaca. Nel 2013 sostituisce Sabrina Scampini nella conduzione di Quarto Grado, mantenendo anche la conduzione di Studio Aperto. L’accoppiata con Gianluigi Nuzzi ha inizio nel 2014, a partire dal programma estivo di cronaca Segreti e delitti, legato a Quarto Grado.

Alessandra Viero marito e figli

Alessandra Viero si è sposata nell’estate del 2021. Nozze tenutesi in Campidoglio, a Roma. L’annuncio dei fiori d’arancio era stato dato dalla stessa giornalista nel corso di Quarto Grado lo scorso luglio. Suo marito è Fabio Riveruzzi, un esperto di Digital Music Marketing e senior content editor.

Lavora presso un’agenzia di comunicazione ed eventi. Si occupa dei contenuti di una nota app musicale. La coppia ha avuto un figlio prima del matrimonio. Il suo nome è Roberto Leone ed è nato il 25 marzo 2017.

Curiosità

Una delle grandi passioni della giornalista di Quarto Grado è senza dubbio la cucina. Lo dimostra ampiamente il suo profilo Instagram. Sul proprio profilo condivide infatti molto spesso gli scatti dei suoi piatti.

È una grande appassionata di calcio. Una vera tifosa della Roma. È una grande fan di Emma Marrone e, come dimostrato sui social, l’ha per caso incontrata durante una vacanza.

