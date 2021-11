Chi è il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi | moglie | famiglia

Gianluigi Nuzzi è un noto giornalista e conduttore televisivo. È il volto di Quarto Grado. Ha trascorso l’infanzia a Milano, dove ottenuto il diploma scientifico e ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo e dello spettacolo.

Nato a Milano il 3 giugno 1969, Gianluigi Nuzzi ha 52 anni ed è un celebre giornalista e conduttore televisivo. La sua carriera è alquanto ricca. È un apprezzato saggista e autore televisivo.

Chi è Gianluigi Nuzzi

La sua esperienza ha avuto inizio all’età di 12 anni, quando scriveva per il fumetto Topolino. Ha collaborato con diversi importanti quotidiani, tra i quali Corriere della Sera e Il Giornale. Ha lavorato per Panorama e ha fatto l’inviato per Libero. Nel 2018 ha inoltre avviato una collaborazione con La Verità. È divenuto un volto di Mediaset nel 2013, quando ha iniziato a condurre Quarto Grado al fianco di Alessandra Viero.

Gianluigi Nuzzi famiglia

Gianluigi Nuzzi è sposato con Valentina Fontana. Anche lei è una giornalista e collabora con svariate testate giornalistiche molto importanti. La coppia è molto unita. I due sono fianco a fianco da molto tempo.

Tengono particolarmente alla propria privacy e per questo diffondono limitate informazioni sulla vita in famiglia. Sappiamo però che hanno avuto due figli. Il primo, nel 2007, Edoardo. Il secondo, nel 2010, Giovanni.

Gianluigi Nuzzi cicatrice

I fan di Gianluigi Nuzzi non possono fare a meno di chiedersi la ragione della cicatrice sulla sua faccia. Il giornalista non si è mai tirato indietro in merito alle domande sul proprio viso. Nel 1998 si trovava in Grecia con la famiglia. Ha preso il motorino per raggiungere il resto del gruppo in spiaggia e si è ritrovato coinvolto in un incidente: “Ho avuto uno scontro frontale con una Jeep. Ricordo il dolore tremendo e i lunghi mesi all’ospedale”.

Ha ammesso che sono stati mesi difficili, sia dal punto di vista fisico che mentale. Si tratta di avvenimenti difficili da lasciarsi alle spalle: “Il mio viso non è più tornato lo stesso ma ho imparato ad accettarlo”.

