Johnson Righeira cosa fa | perché si sono sciolti i Righeira | malattia

Johnson Righeira, cosa fa oggi lo storico componente dei Righeira: la sua carriera e i problemi con cui ha dovuto combattere.

Johnson Righeira, conosciuto anche come Aspro Marinetti, all’anagrafe Stefano Righi è un cantautore italiano, che ha composto insieme a Stefano Rota, in arte Michael Righeira, il duo dei Righeira che ha letteralmente spopolato negli anni ’80 con hit come Vamos a la playa e L’estate sta finendo. Vediamo cosa fa oggi Johnson Righeira e i problemi che ha dovuto affrontare.

Johnson Righeira, cosa fa oggi

I Righeira si sono sciolti nel 2016 e si è parlato molto della loro separazione. Proprio Johnson Righeira, in un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato dei motivi dello scioglimento: “Sono gli stessi motivi, con aggravanti. Non abbiamo più niente da condividere. Sono riuscito a dilapidare i soldi man mano che li guadagnavo. Andava tutto così veloce, ma adesso io e lui non abbiamo più nulla in comune”.

Nonostante la separazione dallo storico compagno artistico, Johnson Righeira è rimasto nel mondo della musica, anche se non è attivo come un tempo. Nel 2019 ha infatti collaborato coi La bionda, pubblicando il singolo Formentera, mentre lo scorso anno ha fondato la sua etichetta discografica: la Kottolengo.

Johnson Righeira: i problemi con la droga e il carcere

L’artista ha affrontato anche un periodo turbolento della propria esistenza. Nel 1993 infatti Johnson Righeira è stato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti ed è dovuto rimanere per ben 5 mesi in carcere, salvo poi essere assolto dopo il processo.

Insieme a lui finì in carcere anche la convivente di allora, Silvia. Il cantante ha raccontato di aver vissuto molto male quel periodo, diventando molto pessimista circa la visione globale del mondo.

