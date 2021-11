Vincenzo Spadafora e Alberto Matano |stipendio | laurea

A lanciare il gossip in questione è stato il portale di Dagospia che in un articolo si lascia andare alla seguente indiscrezione: “Matano e Spadafora sono molto amici (solo amici?)”.

Dagospia prova a lanciare lì la bomba, creando delle insinuazioni sul rapporto tra l’ex ministro Vincenzo Spadafora e il giornalista Alberto Matano. Cerchiamo dunque di ricostruire la situazione.

Alberto Matano e Vincenzo Spadafora: la situazione

Il giornalista e il politico sono molto amici e, da poco, hanno entrambi fatto coming out, svelando dunque la verità circa il loro orientamento sessuale. Stando però alle indiscrezioni lanciate dal portale, la quasi concomitanza delle rivelazioni sarebbe tutt’altro che casuale, anzi nasconderebbe dietro un piano ben preciso.

I due, secondo il portale, avrebbero studiato a tavolino le tempistiche dei loro coming out per uscire quasi nello stesso momento sui giornali e per mettere in ombra tutte le chiacchiere che da anni accompagnano le loro manovre. Non una scelta di cuore dunque, ma un calcolo dietro la decisione dei due di uscire finalmente allo scoperto.

Vincenzo Spadafora e Alberto Matano: titoli di studio

I due sono delle figure di spicco del panorama italia. Spadafora è stato ministro dello sport fino a qualche tempo fa, in politica sin dai primissimi anni 2000 e con alle spalle diversi impegni. L’ex ministro ha come titolo di studio la maturità classica, ma non ha conseguito la laurea.

Alberto Matano invece è una figura di spicco nel mondo del giornalismo, volto del TG1 e della vita in diretta. Tuttavia, il percorso di studi di Matano è stato ben diverso da quello che poi è diventato il suo lavoro, visto che il giornalista si è laureato nel 1996 in giurisprudenza.

