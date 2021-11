Lorella Cuccarini | età | marito | figli | malattia

Cosa sappiamo della vita privata di Lorella Cuccarini? Ecco un po’ di informazioni interessanti sul dietro le quinte della quotidianità della celebre ballerina e conduttrice televisiva e radiofonica.

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965. Ha 55 anni e, ancora oggi, uno dei personaggi più apprezzati del panorama italiano. Ha mosso i primi passi nel mondo della danza frequentando la scuola di danza di Enzo Paolo Turchi. Al tempo aveva 9 anni e dopo tre si ritrovò nel programma Ma che sera, condotto da Raffaella Carrà. Una carriera proseguita con Te lo do io il Brasile, con Beppe Grillo, Sponsor City con Fabio Fazio e Il tastomatto con Pippo Franco.

LEGGI: Chi è uscito a Bake Off | chi è stato eliminato 12 novembre

Lorella Cuccarini marito e figli

Lorella Cuccarini vive una vita in famiglia molto serena. È infatti sposata con Silvio Capitta dall’ormai lontano 1991. Lui è un noto produttore discografico e televisivo, proprietario della Triangle Production. La coppia ha ben quattro figli: Sara, Chiara, Giorgio e Giovanni.

Lorella Cuccarini malattia

Tempo fa Lorella Cuccarini ha avuto modo di spiegare le difficoltà incontrate durante la dura malattia fronteggiata. Un brutto male che ha stravolto la sua vita e bloccato la carriera. La ballerina e conduttrice è stata colpita nel 2002 da un cancro alla tiroide.

Ha portato avanti a una battaglia devastante, costretta a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, che l’ha privata della tiroide. Un prezzo da pagare per avere salva la vita. Ha dovuto allontanarsi necessariamente dai riflettori, considerando il duro periodo di degenza necessario. L’intervento ha però avuto delle ovvie conseguenze. La rimozione della ghiandola le ha provocato danni al flusso ormonale. Ciò vuol dire seguire necessariamente una rigida dieta per la vita, così come utilizzare farmaci per sempre.

LEGGI: Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 12 novembre | chi è stato eliminato

I primi segnali sono giunti da un dimagrimento eccessivo e ingiustificato, così come stati di nervosismo perenne e tachicardia. Non si trattava di semplice stress e dopo alcuni controlli di routine è giunta la sentenza dell’endocrinologo: “Mi hanno parlato di un nodulo alla tiroide, dello spessore di alcuni centimetri. Ho dovuto fare degli accertamenti urgenti e l’unica soluzione è stata l’asportazione”. Oggi Lorella Cuccarini è in ottima forma e quei giorni bui sono alle spalle. Il cancro è stato sconfitto e lei non si è mai persa d’animo, supportata dalla sua splendida famiglia.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI