Ariadna Romero, chi è il fidanzato dell’attrice di Finalmente la felicità

Ariadna Romero è una celebre modella, showgirl e attrice cubana, naturalizzata italiana. Al centro di molti rumor sul fronte sentimentale, rumor la vorrebbero al fianco di Ugo Brachetti. Ecco di chi si tratta.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Ariadna Romero, celebre modella, attrice e showgirl. In molti la ricorderanno per Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni. Ecco chi è il suo “amico speciale” Ugo Brachetti.

LEGGI: Morgan Selvaggia Lucarelli la lite: i motivi segreti dello scontro

Chi è Ariadna Romero

Ariadna Romero è un celebre personaggio della televisione italiana. Modella, attrice e showgirl nata il 19 settembre 1986. Ha oggi 35 anni. Frequenta a Cuba il liceo scientifico e poi prosegue gli studi all’università, frequentando Giurisprudenza.

L’arrivo in Italia è avvenuto nel 2009, trasferendosi a Roma in seguito a un servizio fotografico svolto a Cuba con una troupe nostrana. È stata una delle “schedine” di Simona Ventura a Quelli che il calcio. Fino al 2013 ha condotto il programma calcistico Jukebox su Milan Channel. Ha preso parte a tre film:

Finalmente la felicità

Ovunque tu sarai

The Broken Key

Sul fronte televisivo invece ha recitato nella terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone. Per quanto riguarda i programmi, invece, ha preso parte a Pechino Express, L’Isola dei Famosi, All Together Now e Made in Sud negli ultimi anni.

Ariadna Romero fidanzato

Fotografata dal settimanale Chi al fianco di Ugo Brachetti, imprenditore 55enne ex marito di Isabella Borromeo. Lei lo ha definito “un uomo speciale”. I due non hanno definito la propria relazione. Per il momento i due sono amici molto intimi e il rapporto è di lunga durata. Entrambi liberi dai precedenti legami, con Ariadna Romero che ha dichiarato d’essere pronta a innamorarsi di nuovo.

La modella e Ugo Brachetti si sarebbero conosciuti per motivi di lavoro. Un incontro come tanti altri, che ha però dato vita a una frequentazione. Da amici a qualcosa in più, stando alle ultime voci. Entrambi sono molto riservati ed è ipotizzabile che abbiano deciso di non rendere pubblica un fidanzamento ufficiale.

LEGGI: Lulu Selassie chirurgia: prima e dopo FOTO

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli

Nel 2015 Ariadna Romero ha incontrato Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia al fianco di Elia Fongaro, noto anche per essere un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Una storia importante, che nel 2017 ha portato alla nascita del piccolo Leonardo.

LEGGI: Pierpaolo Pretelli chi è | fidanzata Giulia | ex moglie | Temptation Island

La loro relazione è stata interrotta bruscamente, restando inizialmente in pessimi rapporti. La modella e showgirl ha infatti spiegato di non averlo avuto al fianco durante la gravidanza. Recentemente i due sembrano essere tornati in buoni rapporti. Di loro si è tornato a parlare dopo l’ingresso di Pretelli nella casa del Grande Fratello. Tra le mura del programma Mediaset lui ha dichiarato come il rapporto tra i due si sia concluso ufficialmente a marzo 2020. Ha poi spiegato di sentirsi confuso in merito ai sentimenti per lei, che lo ha sorpreso in casa, chiudendo però le porte a un ritorno di fiamma.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI