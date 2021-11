Gomorra 5: quando esce, trama, quante puntate sono

Gomorra 5, quando esce la nuova stagione dell’attesissima serie di Sky, quante puntate ci saranno e di cosa parlerà: scopriamo tutti i dettagli.

Cresce l’attesa per la nuova stagione di Gomorra, quella che sancirà la fine di una delle serie italiane di maggior successo di sempre. Scopriamo tutto ciò che sappiamo su questa quinta stagione: quando uscirà, quante puntate ci saranno e di cosa parlerà.

Gomorra 5: quando esce e quante puntate saranno

Ormai ci siamo: la quinta e ultima stagione di Gomorra sta arrivando, come al solito su Sky. L’appuntamento è per venerdì 19 novembre, quando esordirà la nuova stagione della serie in prima tv mondiale. Gomorra verrà distribuita in ben 190 paesi, affermandosi come una delle produzioni non americane più importanti di sempre.

In totale saranno 10 gli episodi che comporranno la quinta stagione di Gomorra: i primi cinque e il nono saranno diretti da Marco d’Amore, mentre i restanti da Claudio Cupellini. La serie sarà visibile tramite il decoder di Sky, sui canali Sky Cinema e Sky Atlantic, e in streaming tramite le applicazioni di Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, e di Now Tv, disponibile anche per le smart tv.

Gomorra 5: di cosa parla

Al centro della quinta stagione ci sarà l’attesissimo ritorno di Ciro Di Marzio, che nel film L’Immortale ha dimostrato di non essere affatto morto. Per il resto, la quinta stagione ripartirà dalla guerra tra Genny, che resta latitante, e quel che resta dei cugini Levante.

Questo il punto di partenza di una trama che porterà a compimento ogni arco narrativo per regalare un degno finale a una delle serie di maggior successo degli ultimi tempi.

