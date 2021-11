Venerdì 19 novembre 2021 saranno trasmessi i primi due episodi di Gomorra 5. Spazio all’ultima stagione della serie con Salvatore Esposito e Marco D’Amore. L’immortale è tornato ma come ha fatto a sopravvivere.

Conosciamo la storia di Ciro Di Marzio dopo la scena in barca con Gennaro Savastano. Il proiettile e poi l’annegamento. Cos’è successo dopo? Ecco cosa sapere prima di guardare Gomorra 5.

LEGGI: GOMORRA 4 FINALE: COME SI È CONCLUSA LA QUARTA STAGIONE

Come è sopravvissuto Ciro Di Marzio

Ciro l’immortale è ancora vivo e questa è la notizia più importante di Gomorra 5. Gennaro Savastano ha a lungo pensato d’averlo ucciso, costretto a fare i conti con questo enorme senso di colpa. Si ritroverà però ancora una volta faccia a faccia con l’amico, nemico e fratello di sempre.

Il suo corpo viene ritrovato quasi per caso. Gli uomini di Don Aniello lo trascinano in ospedale, dove gli viene salvata la vita. Ancora una volta si è ritrovato faccia a faccia con la morte ed è sopravvissuto. Il proiettile si è fermato a un centimetro dal suo cuore. Viene portato in una struttura da Don Aniello, che gli propone di lasciarsi tutto alle spalle e ripartire. Ha la possibilità di vivere sereno, lontano dalla guerra che imperversa a Napoli. La sua nuova vita è a Riga, in Lettonia, dove potrà gestire un traffico di droga con la Russia.

LEGGI: GOMORRA 5: NUOVI PERSONAGGI E ANTICIPAZIONI

Di questa scelta ha parlato Marco D’Amore a Fanpage, spiegando come Ciro sia già sopravvissuto al terremoto del 23 novembre 1980. Al tempo aveva appena 21 giorni. È dunque nato il 2 novembre, il giorno dei morti: “Ho studiato il caso di Ciro, imbattendomi in storie di malavitosi che hanno subito attentati clamorosi ai quali sono sopravvissuti. ‘O Malammo, boss del passato, sopravvisse dopo un colpo di fucile in faccia. Ciro Mazzarella ha vissuto per 20 anni con quattro pallottole in corpo. Una di queste nel miocardio. Alcuni medici mi hanno spiegato come in un caso del genere l’acqua aiuti a sopravvivere. È vasocostrittore e non ti fa perdere sangue”.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI