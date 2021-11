Chi è Young Miles: età, origini, padre, canzoni

By

Young Miles, chi è il giovanissimo produttore musicale: tutto su di lui, dalle sue origini e la sua famiglia fino alla sua carriera nel mondo della musica e le sue canzoni più famose.

Young Miles è un vero e proprio astro nascente nel mondo della musica, una presenza fissa e costante soprattutto nel mondo del rapper e dell’hip pop italiani nonostante la giovanissima età. Young Miles è uno dei producer di maggior talento nel panorama italiano: scopriamo tutto su di lui, dalla sua famiglia alla sua carriera.

LEGGI ANCHE: J Lord chi è il rapper che ha collaborato con Mace e Ghali

Chi è Young Miles

In arte Young Miles, Niccolò Pucciarmati nasce a Roma nel 2002 e cresce proprio nella musica perché suo padre nella vita fa il dj. La musica è quindi nel destino del ragazzo, che fin dall’età di 8 anni inizia a mostrare la propria attitudine per la console, iniziando a produrre musica house già a 11 anni.

La svolta per Young Miles arriva nel gennaio 2018, quando ad appena 15 il ragazzo pubblica alcune strumentali che ottengono un grandissimo successo su Youtube come XNX di Sfera Ebbasta e 5olo di Tha Supreme. Nel 2019 poi si consacra con la partecipazione a Machete Mixtape Vol.4, spiccando definitivamente il volo e consacrandosi come uno dei producer di maggior successo.

LEGGI ANCHE: Shari chi è, età, canzoni: da Benji e Fede a “L’angelo caduto” con Salmo

Sono tantissime le collaborazioni di primissimo livello, da quelle con Salmo e Fabri Fibra a Massimo Pericolo e Lazza. Un’altra tappa fondamentale della sua carriera è l’album Bloody Vinyl 3, dove al fianco di Tha Supreme e Slait produce tracce di altissimo livello come Weekend e Telephone, tra i grandi tormentoni presenti all’interno dell’album.

Giovanissimo, eppure già in rapida ascesa, Young Miles si sta consacrando anche al grande pubblico, travalicando i confini dell’ambiente hip pop. In tal senso l’apparizione come ospite a X Factor è l’esempio perfetto della risonanza che sta acquisendo il giovane producer.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI