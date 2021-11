Kyshan Wilson, chi è Kubra di Mare Fuori 2

Kyshan Wilson, chi è l’attrice che interpreta Kubra in Mare Fuori 2: tutti i dettagli su di lui e sul personaggio che interpreta.

La seconda stagione di Mare Fuori prende il via mercoledì 17 novembre. Tra i protagonisti della serie ci sarà Kyshan Wilson nei panni di Kubra: scopriamo tutto sull’attrice e sul personaggio cui presta il volto.

Chi è Kyshan Wilson

Kyshan Wilson è un’attrice inglese, di origini calabresi, nata a Londra il 7 ottobre 2003. Sin da piccola ha mostrato uno spiccato lato artistico, cimentandosi per ore e ore in svariate attività come la pittura, la musica, il ballo e ovviamente la recitazione. Amante del cinema, le piace soprattutto il processo creativo che sta dietro la composizione artistica.

Crescendo ovviamente l’attrice è cambiata molto, ma non ha perso la sua vena artistica, che l’ha portata a farsi una carriera nel mondo della recitazione. La vedremo nel ruolo di Kubra in Mare Fuori 2, ma quest’anno l’abbiamo vista anche nelle fiction Viola come il mare e Sotto la luna di Amalfi. 18 anni compiuti da poco e una carriera che promette di essere molto luminosa per la londinese.

Chi è Kubra in Mare Fuori 2

Tanti personaggi faranno ritorno nella seconda stagione di Mare Fuori, ma ci saranno anche delle new entry. Tra queste appunto Kubra, interpretata da Kyshan Wilson. Kubra è una ragazza nigeriana finisce nel carcere per aver ucciso la madre.

Tra poco vedremo dunque la nuova stagione di Mare Fuori. Questo è il cast integrale della serie:

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Valentina Romani: Naditza

Nicolas Maupas: Filippo Ferrari ‘o Chiattillo

Massimiliano Caiazzo: Carmine Di Salvo

Giacomo Giorgio: Ciro Ricci

Artem Tkachuk: Pino ‘o pazzo

Domenico Cuomo: Gianni Cardiotrap

Serena De Ferrari: Viola

Matteo Paolillo: Edoardo Conte

Antonio Orefice: Antonio “Totò”

Nicolò Galasso: Tano ‘o Pirucchio

Serena Codato: Gemma Doria

India Santella: Serena

Clotilde Esposito: Silvia

Ludovica Coscione: Teresa Polidori

Chiara Primavesi: Anita

Agostino Chiummariello: Gennaro

Carmen Pommella: Nunzia

Paola Benocci: Professoressa Amelia

Anna Ammirati: Liz

Vincenzo Ferrera: Beppe Romano

Antonio De Matteo: Lino

Pia Lanciotti: Wanda Di Salvo

Emanuele Vicorito: Ezio Di Salvo

Raiz: Don Salvatore

Ivan Franek: Tal

Desirée Popper: Consuelo Gomes

Fausto Maria Sciarappa: Lorenzo Elia

Edoardo Guadagno: Gigi

Giuseppe Brunetti: Saverio

Giovanni Pio Antonio Marra: Matteo

