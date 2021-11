Drag Race Italia: concorrenti, come funzione e dove vedere

Drag Race Italia, come funziona lo show in arrivo anche in Italia, chi saranno i concorrenti e dove sarà possibile vederlo: tutte le informazioni utili.

Drag Race arriva anche in Italia. Il reality show, basato sul fortunatissimo RuPaul’s Drag Race, metterà alla prova le drag queen in diverse sfide. Scopriamo tutti i dettagli dello show.

Drag Race Italia, come funziona

Come si evince dal titolo, lo show mette in scena una gara tra diverse drag queen. A valutare le loro performance saranno i giudici, che si dividono in fissi e settimanali. I giudici fissi sono: la drag queen Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.

Ogni puntata si divide in tre momenti: la mini sfida in apertura, poi la sfida principale e infine l’eliminazione, con le diverse partecipanti che verranno giudicate e posizionate in classifica. La prima otterrà un premio, mentre le ultime due dovranno esibirsi in playback con una canzone che viene assegnata all’inizio di ogni puntata e chi perde sarà eliminata dal programma.

Drag Race Italia: chi sono le concorrenti

Saranno otto le drag queen che prenderanno parte alla sfida:

Ava Hangar

Divinity

Elecktra Bionic

Enorma Jean

Farida Kant

Ivana Vamp

Le Riche

Luquisha Lubamba

Drag Race Italia: quando inizia e dove vederlo

La prima puntata della prima edizione di Drag Race Italia andrà in scena venerdì 19 novembre. Le puntate saranno visibili su Real Time e sull’applicazione di Discovery+, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche tramite le smart tv, così da poter vedere lo show comodamente in televisione.

Sempre su Discovery+ sarà disponibile anche After the Race, una serie in cui il giudice Tommaso Zorzi intervisterà le protagoniste eliminate dal programma mostrando alcuni look che loro non hanno potuto mostrare durante lo show.

