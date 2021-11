Paolo Carullo chi è il marito di Miriam Leone | patrimonio

Paolo Carullo, chi è il marito della bellissima attrice Miriam Leone: cosa fa nella vita e il suo patrimonio.

Da qualche a mese Miriam Leone è convolata a nozze con Paolo Carullo, ma chi è il fortunato sposo della bellissima attrice? Scopriamo tutto quanto su di lui, da cosa fa nella vita fino ai dettagli della sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Gemma Galgani prima e dopo chirurgia foto

Chi è Paolo Carullo

Come sua moglie, anche Paolo Carullo è siciliano. Precisamente è di Caltagirone, provincia di Catania. Dopo l’infanzia in Sicilia, Carullo si è spostato a Milano per studiare Economia e Finanza. Dopo gli studi ha cominciato a lavorare nel mondo della finanza, al momento infatti lavorare come operatore finanziario per la società Aliante Partner.

C’è però altro nella vita di Paolo Carullo. Oltre alla finanza, il marito di Miriam Leone si è cimentato anche nella musica, creando insieme a Matteo Roveda, vicepresidente di Sentinel DIagnostics, un duo specializzato in musica elettronica che risponde al nome di Apple Jack Band.

LEGGI ANCHE: Marracash ed Elodie, la storia d’amore

Paolo Carullo: la storia d’amore con Miriam Leone

L’uomo è molto riservato circa la sua sfera privata e lascia trapelare poche informazioni sui social. Non si sa bene come abbia conosciuto Miriam Leone, probabilmente tramite amici comuni. I due non si sono mai mostrati in pubblico prima del matrimonio e nemmeno sui social ci sono tracce della loro vita insieme.

Le prime foto risalgono proprio al giorno del matrimonio, avvenuto lo scorso 18 settembre nel Santuario di Santa Maria per la Nova a Scicli, provincia di Ragusa. I due hanno quindi scelto la loro terra natìa, la Sicilia, per suggellare il loro amore.

LEGGI ANCHE: Marracash ed Elodie stanno ancora insieme? I tag su Instagram

Paolo Carullo: patrimonio

Stabilire il patrimonio del marito di Miriam Leone è molto difficile: sicuramente la sua professione di operatore finanziario gli garantisce importanti proventi, cui aggiunge anche l’attività da musicista, che lo ha portato a suonare spesso a eventi importanti e a comparire anche nella colonna sonora del film di Chiara Ferragni.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI