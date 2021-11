Mara Venier in ospedale, come sta dopo la caduta a Domenica In VIDEO

Mara Venier nel corso del suo programma Domenica In è caduta durante la pubblicità. A soccorrerla e sorreggerla in onda Pierpaolo Pretelli. In diretta la conduttrice ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ma dopo aver retto qualche minuto è stata costretta a chiudere la trasmissione in anticipo. A salutare prima i telespettatori dallo studio di Domenica In lo stesso concorrente di Tale e Quale show dimostrando prova di grande carattere.

Pierpaolo Pretelli chi è | fidanzata Giulia | ex moglie | Temptation Island

Come sta Mara Venier

Secondo quanto riporta Fanpage Mara Venier è andata in ospedale dopo la caduta a Domenica In per un controllo. Le condizioni di salute di zia Mara non dovrebbero destare preoccupazioni particolari anche se quando è tornata in diretta zoppicava con una vistosa fasciatura a piede e caviglia. La conduttrice era visibilmente provata tenendosi un impacco di ghiaccio sulla fronte.

Tanta apprensione per #MaraVenier, iconica come sempre, il suo senso del dovere unico, non molla nonostante i dolori… Mara sei un esempio per tutti noi… ❤️❤️❤️#DomenicaIn #ZiaMara, #pierpaolopretelli con il suo abbraccio ha rappresentato tutti gli italiani pic.twitter.com/kA3pMsJjzs — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 21, 2021

Come è caduta Mara Venier a Domenica In

A rivelare come è caduta Mara Venier a Domenica In è stata la stessa conduttrice. Pierpaolo Pretelli è apparso da solo a Domenica In, dopo una decina di minuti senza la padrona di casa l’ha accolta in studio. Zia Mara è rientrata in diretta per rassicurare il marito Nicola Carrara e i telespettatori poi ha spiegato la dinamica della caduta. Durante la pubblicità ha preso una storta cadendo di faccia con gli occhiali procurandosi un bel bernoccolo. Dopo aver detto di voler lottare restando in diretta con Memo Remigi non ha retto e all’arrivo di Giuseppe Zeno per presentare Blanca, la nuova fiction Rai, il programma è stato chiudo anzitempo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI