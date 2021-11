La pasta per presentare i Maneskin: che caduta di stile agli AMAs – VIDEO

American Music Awards, i Maneskin vengono presentati con un piatto di pasta: una caduta di stile sull’onda dei cliché con cui vengono rappresentati gli italiani all’estero.

“Pasta, mafia e mandolino”. Siamo nuovamente di fronte a una rappresentazione terribilmente stereotipata, e ormai abbastanza fuori luogo, degli italiani all’estero, soprattutto in America. A cadere nel triste cliché stavolta è stata Cardi B, presentatrice degli AMA’s, che ha introdotto l’esibizione dei Maneskin ricreando una cena in un tipico ristorante italiano, con un bel piatto di spaghetti in piena tradizione hollywoodiana. Una caduta di stile, che comunque non ha tolto nulla a un’altra grande esibizione dei Maneskin.

I Maneskin agli AMA’s

Anche agli American Music Awards, la band italiana ha saputo rubare la scena, portando inoltre avanti la polemica a distanza col senatore leghista Simone Pillon. Il politico si era infatti scandalizzato nel vedere uno dei membri del gruppo, Damiano, con indosso giarrettiera e culottes e gli artisti avevano risposto che la prossima volta si sarebbero presentati in completo e paPillon, come da tradizione. Detto, fatto: i Maneskin si sono presentati tirati a puntino e con indosso il papillon.

Nonostante lo show che ha comunque suscitato il clamore del pubblico, i Maneskin non sono riusciti a vincere alcun premio. La band romana concorreva nella categoria Canzone del momento, portando sul palco degli AMA’s la loro Beggin. A vincere però sono i BTS, che si sono anche laureati artisti dell’anno, superando la concorrenza di superstar come Drake, Taylor Swift e The Weeknd. Per i Maneskin resta comunque il ricordo di un’altra grande notte, in cui hanno dimostrato ancora una volta la loro enorme carica sul palcoscenico e hanno aumentato la portata del loro successo in tutto il mondo.

