Oggi, 23 novembre, Fred Buscaglione avrebbe compiuto 100 anni. Un artista completo, tra i più importanti della storia recente italiana. Cantautore, polistrumentista e attore. C’era qualcosa che Buscaglione non sapesse fare?

Ricordiamo un grande della musica italiana. Un genio assoluto che oggi avrebbe festeggiato il proprio compleanno. Morto il 3 febbraio 1960 a Roma, ma come?

100 anni di Fred Buscaglione

Il 23 novembre 1921 nasce Ferdinando Buscaglione, per il mondo semplicemente Fred Buscaglione. Un fenomeno dello swing e della musica leggera italiana, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Nato a Torino da una famiglia della provincia di Biella. Era ancora un adolescente quando iniziò a esibirsi nei locali notturni cittadini come cantante jazz e musicista (suonava contrabbasso, violino, pianoforte e tromba. In quel periodo venne notato da Leo Chiosso, al tempo studente di Giurisprudenza. Nacque così un sodalizio destinato a durare fino alla morte di Fred.

Le canzoni più famose di Fred Buscaglione

Se si parla di Fred Buscaglione si pensa immediatamente a questo ritornello: “Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare…”. Quali sono però le canzoni più famose, da riascoltare e riscoprire ancora oggi:

Guarda che luna

Che notte

Buonasera

Che bambola

Whisky facile

Eri piccola così

Il dritto di Chicago

Carina

Teresa non sparare

Love in Portofino

Jukebox

Fred Buscaglione vita privata

Ha conosciuto Fatima Ben Embarek in un cabaret di Lugano. Lei era un’artista maghrebina, nota con il nome d’arte di Fatima Robin’s. Si esibiva nello stesso locale come acrobata e contorsionista. Fred le fece la corte ma il padre era contrario al rapporto. I due si diedero alla fuga di notte, su una slitta trainata da un cavallo tra la neve. Una storia da film. Si sposarono nel 1953 dopo la conversione di lei al cattolicesimo.

Le loro liti e riappacificazioni trovavano spesso spazio sui giornali. Era quasi sempre la gelosia di lei e il successo di lui con le donne a far scattare gli scontri. La coppia si separò definitivamente nel 1959. Un anno dopo si rividero e pare ci fu una riconciliazione. Il destino, però, non concesse loro altro tempo. Di lì a poco Fred morì tragicamente.

Com’è morto Fred Buscaglione

La vita di Fred Buscaglione si è spezzata all’età di 39 anni a causa di un incidente stradale. Una tragedia avvenuta il 3 febbraio 1960. Stava rientrando all’hotel Rivoli a Roma, dopo essersi esibito in un night di via Margutta. Andava in giro nella sua Ford Thunderbird color lilla, impossibile da non notare.

Arrivato all’incrocio tra via Paisiello e viale Rossini, nel quartiere dei Parioli, si scontrò con un camion carico di porfido, guidato dall’allora 24enne Bruno Ferretti. Questi provò in tutti i modi a soccorrerlo, aiutato da un passante e un metronotte. Fred Buscaglione venne caricato su un autobus fermato in strada dai tre. La corsa in ospedale fu però inutile. Il celebre musicista arrivò infatti privo di vita.

