Nico Fidenco: chi è, moglie, figli e canzoni

Quella di Nico Fidenco è una delle voci storiche del panorama musicale italiano. Uno dei grandi cantanti degli anni Sessanta. Scopriamo quali sono le sue canzoni più famose e cosa fa oggi.

Chi ricorda Nico Fidenco? Un nome che dice poco o nulla alle nuove generazioni ma basta ascoltare qualche suo brano per rinfrescare la memoria. Ecco cosa sappiamo della sua vita privata e di cosa fa oggi, a sessant’anni dal suo grande successo.

Chi è Nico Fidenco

Domenico Colarossi, in arte Nico Fidenco, è nato a Torino il 24 gennaio 1933. Si è messo in mostra fin da giovanissimo per le proprie doti da cantautore. Negli anni Sessanta il suo nome era celebre, con il grande successo giunto grazie a What a Sky, scritto da Giovanni Fusco per la colonna sonora del film I delfini di Francesco Maselli.

Ebbe così inizio la sua lunga carriera, ricca di canzoni in inglese e in italiano, tratte da colonne sonore. Basti pensare a Exodus o Colazione da Tiffany, in cui canta Moon River. A quel tempo iniziò anche a pubblicare singoli indipendenti:

Con te sulla spiaggia

Come nasce un amore

A casa di Irene

Impossibile però non incoronare Legata a un granello di sabbia come la sua canzone più famosa. Ha venduto oltre un milione di copie in Italia nel 1961. Ha partecipato a una sola edizione del Festival di Sanremo, cantando Ma piano (per non svegliarti) insieme a Cher. Era il 1967, un’edizione drammatica, segnata dalla morte di Tenco.

Nico Fidenco oggi

Oggi Nico Fidenco preferisce vivere lontano dai riflettori. Non ha abbandonato il mondo della musica ma da tempo ormai si gode l’affetto della propria famiglia. È solito trascorrere lunghi periodi in Brasile, divenuto ormai il suo secondo Paese d’adozione.

Nico Fidenco vita privata

Si sa davvero poco della sua vita privata. Non è mai stato un amante del gossip e per molto tempo ha rifiutato anche di apparire sulle copertine dei dischi. Una forte timidezza e un profondo desiderio di veder rispettata la propria dimensione privata. Sappiamo però che sua moglie è l’attrice Anna Maria Surdo, che ricordiamo per film come Il Gattopardo, Il relitto e Ho amato una diva.