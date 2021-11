Chi è Jessica Serra di Uomini e Donne, la dama di Marcello è un giovane talento

Jessica Serra, chi è la tronista di Uomini e Donne: scopriamo tutto quanto su di lei e sulla sua frequentazione con Marcello.

Dopo la fine della storia con Ida Platano, per Marcello Messina c’è una nuova fiamma: si tratta di Jessica Serra, tronista di Uomini e Donne che all’interno del programma ha iniziato a frequentare Marcello. La donna, seppur giovane, ha già girato praticamente tutto il mondo grave al talento nel suo lavoro e ora, a 33 anni, sta cercando l’amore all’interno del programma. Jessica ha parlato di sé stessa e della storia con Marcello a Uomini e Donne Magazine: scopriamo cosa ha raccontato.

Chi è Jessica Serra

Nel corso della sua intervista, la donna ha raccontato che ha apprezzato molto il lato leggero e giocherellone di Marcello, ma di essere rimasta delusa perché ha percepito che l’uomo non sappia ancora con precisione né chi è davvero e né che cosa vuole veramente dalla vita. Jessica ha ammesso di rivedersi un po’ in Marcello e da qui ha capito di volerlo conoscere, soprattutto per la sua sensibilità d’animo.

La donna, poi, ha ammesso di essere interessata anche a Vincenzo, rimanendo colpita dal suo sguardo attento, anche se ha percepito che l’uomo non sia molto espansivo e rimanga piuttosto diffidente.

Uomini e Donne: le anticipazioni

Insomma, Jessica Serra ha speso belle parole per Marcello Messina, ma stando la loro storia non è destinata ad andare avanti. Tra i due è destinato a sorgere un problema, che porterà addirittura l’uomo alla pesantissima decisione di lasciare il programma. Ma non sarà il solo: anche altri due protagonisti di Uomini e Donne dovrebbero andarsene a breve, si tratta di Ida Platano e Diego Tavani, pronti a lasciare il dating show ma non come coppia, bensì ognuno per la sua strada.

Presto dunque vedremo come evolveranno le situazioni di Jessica Serra e di Marcello Messina: importanti novità sono all’orizzonte.

