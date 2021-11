Ida Platano di Uomini e Donne: chi è l’ex marito

Ida Platano, chi è il marito della dama del trono over di Uomini e Donne? Scopriamo tutto quanto ciò che sappiamo su di lui.

Tra le protagoniste di Uomini e Donne c’è sicuramente Ida Platano, dama del trono over che all’interno del programma sta nuovamente cercando l’amore. La donna, infatti, è già stata sposata nella sua vita: vediamo dunque chi è il misterioso uomo.

LEGGI ANCHE: Chi è Ida Platano di Uomini e Donne | età | che lavoro fa

Ida Platano, chi è l’ex marito

L’ex marito della dama è una figura veramente misteriosa. Si sa molto poco di lui, sappiamo che i due si sono sposati da giovanissimi, quando la donna aveva appena 18 anni. Era il 2000 e la loro storia è durata dieci anni e ha portato molti cambiamenti nella vita di Ida Platano, tra cui il trasferimento al nord.

Dopo la fine del matrimonio, Ida ha avuto un’altra relazione da cui è nato Samuele, suo figlio, che la donna ha deciso di crescere da sola, una decisione di cui non si è mai nemmeno lontanamente pentita. Ora, la donna sta cercando nuovamente l’amore a Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE: Chi è Luca Salatino di Uomini e Donne

Ida Platano: il matrimonio mancato

La donna è stata molto vicina a risposarsi nella sua vita. Nel 2017 infatti Ida ha intrapreso una relazione con Riccardo Guarnieri, con cui decide di partecipare a Temptation Island, esperienza da cui la coppia, nonostante alcune frizioni, esce molto affiatata.

La storia quindi procede e arriva anche la proposta di matrimonio, con le nozze previste per il 2020. Nel mese di luglio, però, la coppia si separa, decidendo di rinunciare al matrimonio. La decisione è arrivata dopo l’esperienza della convivenza, che evidentemente ha portato la coppia a decidere di lasciarsi, non legandosi per il resto della vita. Chissà se nel futuro di Ida ci sarà spazio per un altro matrimonio, magari grazie proprio all’esperienza a Uomini e Donne.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI