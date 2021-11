Jurassic World: Dominion: prologo ufficiale, immagini VIDEO

Il terzo capitolo della nuova trilogia di Jurassic World è a dir poco atteso. Colin Trevorrow ha promesso un enorme spettacolo per quello che potrebbe rivelarsi uno dei film più importanti della saga, dopo il primo.

I dinosauri sono giunti nel mondo degli uomini. Era questo l’obiettivo del regista di Jurassic World fin dall’inizio, così da sperimentare un davvero distruttivo tra le due specie. Un’eventualità inevitabile che finalmente prende forma. Il film arriverà al cinema il 10 giugno 2022 e Universal ha lanciato online un prologo di cinque minuti.

LEGGI: Jurassic World dov’è stato girato: ecco il vero parco

Jurassic World: Dominion prologo video

Il terzo capitolo della nuova trilogia di Colin Trevorrow si mostra in un entusiasmante prologo video di ben cinque minuti. Gli appassionati della saga possono così dare uno sguardo a ciò che verrà mostrato al cinema. Un modo intelligente per tenere alta l’attenzione dei fan, non avendo fornito aggiornamenti interessanti per molto tempo.

Tutto ciò lascia pensare che a breve potremo anche vedere un trailer ufficiale, che mostri i protagonisti e non solo i dinosauri. Sono infatti loro al centro della scena in questo prologo. Si va dalla loro era a quella moderna, che vede un T-Rex terrificante andare a caccia in un drive-in.

Jurassic World: Dominion trama e cast

Non abbiamo una sinossi ufficiale di Jurassic World: Dominion ma possiamo ricostruire un po’ la situazione. Nel finale di Jurassic World – Il regno distrutto viene presa una decisione epocale. La piccola Maisie decide di premere un pulsante molto importante, liberando nel mondo un gran numero di dinosauri, trasportati negli Stati Uniti per essere venduti dopo la distruzione dell’isola in cui vivevano.

Al termine del film viene mostrato Ian Malcolm, che afferma come il potere della genetica sia stato liberato. Il punto di non ritorno è stato superato, spiega. Da ora in poi gli umani dovranno coesistere con i dinosauri. Questo terzo film porrà fine alla trilogia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Sarà una celebrazione di tutto il franchise, come chiarito da Colin Trevorrow. Non a caso faranno ritorno i protagonisti della trilogia originale: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

LEGGI: Jurassic World come finisce: le differenze con Jurassic Park

Ecco il cast di Jurassic World: Dominion:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Sam Neill: Dr. Alan Grant

Laura Dern: Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Dr. Ian Malcolm

Daniella Pineda: Zia Rodriguez

Isabella Sermon: Maisie Lockwood

Justice Smith: Franklin Webb

Omar Sy: Barry Sembène

BD Wong: Dr. Henry Wu