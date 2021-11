Perché i Queen si chiamano in questo modo? Scopriamo tutto quello che c’è dietro al nome della storica band musicale.

Questa sera su Rai1 andrà in onda Bohemian Rhapdosy, il celebre biopic che ripercorre la storia dei Queen, con uno spettacolare Rami Malek nei panni del leggendario Freddie Mercury. Oggi, infatti, ricorre l’anniversario della morte, avvenuta nel 1991, dell’icona della musica: scopriamo quindi cosa c’è dietro al mito dei Queen vedendo perché la band ha adottato proprio questo nome.

Perché i Queen si chiamano così?

Il nome Queen non è stato il primo adottato dalla band, ma è arrivato dopo una serie di cambiamenti e di assemblamenti diversi. Prima di arrivare alla formazione storica, formata da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, la band, che allora vantava tra le proprie fila solo Taylor e May, si chiamava Smile.

Il nome Queen venne ideato proprio da Farrokh Bulsara, che in quegli anni iniziava a farsi chiamare Mercury, il nome con cui passerà alla storia. Freddie approda ai Queen dopo aver militato in diverse band, come gli Ibex. Inizialmente, Mercury dispensava solo dei consigli agli allora Smile, poi il cantante fece il suo ingresso ufficiale nella band, che intanto cambiò il nome appunto in Queen nell’aprile 1970.

Il nome Queen fu scelto perché era un nome corto e molto facile da ricordare. Tramite questo nome, la band voleva esprimere il proprio essere maestosi e regali e voleva sottolineare il proprio stile pomposo e glamour, fatto di abiti di seta e vistosi gioielli.

Nel 1971, i Queen raggiunsero la propria formazione ufficiale con l’approdo del nuovo bassista: John Deacon. Così nasce il mito dei Queen, destinati a scrivere delle pagine importantissime della storia della musica. Questa sera, vedendo Bohemian Rhapsody, sarà possibile ripercorrere la straordinaria carriera della band e del suo leader: Freddie Mercury.

