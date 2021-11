Giada Parra, chi è e cosa fa la moglie di Paolo Conticini

Giada Parra è la donna al fianco di Paolo Conticini da ormai quasi trent’anni. Scopriamo chi è e cosa fa la moglie dell’affascinante attore

Riservata, schiva, su Instagram da poco tempo. Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, la donna che gli è accanto da ormai quasi trent’anni. Scopriamo qualcosa in più sulla persona che ha conquistato il cuore dell’attore che fa parte del cast della fiction Un professore.

Giada Parra: chi è la moglie di Paolo Conticini

Giada Parra è nativa di Pisa ed nata nel 1975, ha quindi 45 anni di età. Ha un passato come modella e miss, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche proprio nella città Toscana. Di lei si sa poi poco altro: amante degli animali – ha infatti diversi amici a quattro zampe insieme al suo Paolo – amante della natura e dei viaggi, è stata accanto all’attore per moltissimi anni.

La loro storia è iniziata nel lontano 1993. Nel 2013, venti anni dopo, i due si sono sposati, una cerimonia avvenuta per mera formalità e non perché qualcosa dovesse cambiare nella coppia. Conticini ha infatti dichiarato recentemente che la loro era una relazione stabile già da molto tempo, e che il matrimonio è servito solamente per questioni legali. Lo scorso anno poi, nella preview della finale di Ballando con le Stelle, Conticini ha così parlato del matrimonio con Giada Parra: “A ben vedere mancherebbe in rito in chiesa…Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”.

Giada Parra: cosa fa la moglie di Paolo Conticini

Dopo aver lavorato come modella, Giada Parra è oggi una libera professionista che collabora con brand importanti come Gucci. Molto amante della moda e dello spettacolo, la Parra è sempre stata al fianco di Paolo Conticini, anche nei momenti più bui, quando l’attore era al verde dopo l’apertura fallimentare di una palestra insieme al fratello. Una storia che ad oggi non ha ancora visto figli arrivare ad allietare la vita della coppia, ma non hanno mai negato l’intenzione di averne.

