Chi è l’ex marito di Delia Duran, Marco Nerozzi nasconde un segreto

Delia Duran al GF Vip fa discutere. Attualmente è sposata con Alex Belli ma ha un ex marito Marco Nerozzi scopriamo il lavoro e il suo segreto

Delia Duran attrice di origini venezuelane ha una vita privata ricca di colpi di scena. È nota al grande pubblico per aver recitato in fiction di successo come il Belle delle Donne, Furore e l’onore e il rispetto con Gabriel Garko. La conosciamo come moglie di Alex Belli, concorrenti del GF VIP. La modella è stata già sposata in passato, l’ex marito di Delia Duran è Marco Nerozzi.

Chi è Marco Nerozzi: che lavoro fa

Marco Nerozzi avrà poco più di 50 anni. È nato a Bologna e ha una vita ricca sia di successi e che di vicende di cronaca. Sin da giovane amante dello sport, ancora oggi sfoggia un fisico statuario da amante del fitness, attualmente di lavoro fa l’imprenditore. C’è un processo in corso su di lui, ma non è la sede opportuna per parlarne non ci occupiamo di cronaca.

Latin lover per vocazione, accanto sempre a belle donne, oltre alle attività di imprenditoria Marco Nerozzi nasconde un segreto: è un grande campione di squash, sport che è la sua passione.

LEGGI: Chi è Delia Duran, origini e altro lavoro prima delle fiction

Marco Nerozzi e Delia Duran quanto sono stati sposati

Marco Nerozzi e Delia Duran si sono conosciuti quando la protagonista del GF Vip era giovanissima. Sono stati sposati per 8 anni, il loro matrimonio finito in malo modo sembrava terminato per divergenze caratteriali invece entrambi si sono lanciati accuse reciproche in tv, nel 2019 nel salotto di “Live, Non è la D’Urso”.

Delia Duran ha accusato l’ex marito di averla picchiata causandole una slogatura al polso e al coccige durante una presunta aggressione. Nerozzi all’epoca smentì tutto dichiarando che l’ex moglie era manipolata dal marito Alex Belli. “Non le ho torto un capello” affermó a Live, Non è la D’Urso. L’ex moglie aveva anche diffuso un video sulle presunte violenze subite.